Profesorii constănţeni merită mai mult! Învăţământul sărbătoreşte prin muncă

Alba ca zapada si cei 7 frustrati

A fost odata ca niciodata, ca de n-ar fi nu s-ar povesti, o duduie pe nume Stan, neagra la suflet precum pacura, care, in entuziasmul sau bolnav de a distruge...tot ce-i sta in cale, a distrus sc. D.B. din orasul numit Republica Mazare. Niste frustrati, in numar de 7, au incercat s-o potoleasca( detaliile sunt arhicunoscute). .....Ei, si...nu au reusit, ptr ca imparatii de la ISJ si regii de la MECS au transformat-o in Alba ca zapada, i-au dat un fel de NUP, ceea ce la nivel de scoala se cheama calificativul FB. Si au trait fericiti impreuna, ea, Creatura Minunata si Frustratii, in acelasi palat cu pereti goi si cu un copacel stingher in fata intrarii profesorilor!!!