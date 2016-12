Profesorii constănţeni, băgaţi în sperieţi de un fantomatic ordin ministerial

3

Reduceri abuzive

Explicati-i si directoarei de la Scoala 12 cum e cu ordinele! Se grabeste sa desfiinteze abuziv 1,5 norme de ed. fizica, obligandu-i pe invatatori sa predea sportul!!! Cred ca nu intelege legislatia, o interprteaza cum ii convine... S-o fi crezand Dumnezeu... Sau poate are doar uinteresul sa-l tina in brate pe Prejbeanu, care acum face afaceri serioase cu sala de sport: le ia bani elevilor pentru antrenamente. I-o imparti cu conducerea... si, atunci, trebuie sa ramana singur pe mosie. La elevi se gandestte cineva? Invatatorul face ora in clasa, de cele mai multe ori o transforma in matematica. Adio miscare! Si de ce sa-l obligi sa faca o ora in plus, daca Legea Ed. zice ca trebuie sa predea profesorul?