Profesori şi părinţi din ţară se întrunesc la Constanţa pentru a discuta despre educaţia elevilor

Profesori și părinți din țară se întrunesc la Constanța pentru a discuta despre educația elevilor

Liceul Teoretic „Ovidius” a găzduit, vineri, conferința „Rolul părintelui și al comunității în creșterea calității educației în învățământul preuniversitar”, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție. Părinți, profesori, directori de școală din oraș, precum și invitați din toată țara au participat și asistat la acțiunea moderată de Adrian Topor, directorul Clubului Părinților Plus D. Printre cei care au luat cuvântul în deschidere s-au numărat părintele Maxim Vlad, care a vorbit despre rolul Bisericii în educația elevilor, Gigel Lazăr, președintele executiv al CIADO (Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului), care i-a încurajat pe părinți și profesori să acționeze în sensul atragerii fondurilor din proiecte. De asemenea, în deschidere au mai avut intervenții prof. univ. dr. Aurel Papari, rectorul Universității „Andrei Șaguna”, dar și Dan Sporea, șef laborator în cadrul Institutului Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației București, care a expus audienței proiectele derulate în cadrul instituției în care activează, și destinate elevilor. Astfel, se urmărește predarea științelor prin metoda investigației, o nouă direcție care provoacă elevul, ajutându-l să învețe prin descoperire. Institutul de Fizica Laserilor desfășoară colaborări cu Statele Unite, dar și cu inspectoratele școlare din țară, într-un liceu din Galați fiind creat un centru de robotică în cadrul acestor parteneriate. La deschidere a mai participat și viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău. În cea de-a doua parte a evenimentului au avut loc ateliere care vizează cursurile de prim ajutor, asistența psihologică și metodele de dezvoltare a interesului pentru cercetarea științifică, dar au fost prezentate și proiectele „Asigurarea colectivă de accidente pentru elevi și profesori” și „Televiziunea elevilor”. „Conferința are drept moto faptul că familia este primul centru de educare al copilului, de unde se formează copilul, și trebuie să conștientizăm lucrul acesta. În același timp, vrem să transmitem că ne-am săturat să tot vorbim, și de aceea venim în față și prezentăm proiecte viabile și care vor aduce un plus în ceea ce privește calitatea educației copiilor”, a declarat Adrian Topor. În cea de-a doua și ultima zi a manifestării, sâmbătă, 4 septembrie, invitații vor face o vizită în portul Constanța cu o navă de protocol, urmând ca, de la ora 14, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, să fie trasate concluziile discuțiilor și semnate eventualele parteneriate. Evenimentul este organizat de Federa-ția Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar, Fundația Clubul Părinților Plus D.