Profesori din Europa, în vizită la Şcoala din Ciocârlia

Profesori din Europa, în vizită la Școala din Ciocârlia

Începând de astăzi și până vineri, 18 martie, oaspeți din Polonia, Turcia, Italia și Ungaria se vor afla la Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia, care va fi gazda unei mobilități transnaționale din cadrul proiectului „Legends hunt. To explore. To motivate. To cherish.” derulat prin Programul Erasmus+.La întâlnirea la care vor participa câte trei cadre didactice din fiecare țară, se vor purta discuții pe marginea managementului de proiect: evaluarea la nivel de parteneriat a rezultatelor obținute până acum, indicatori calitativi și cantitativi pentru raportarea finală, gestionarea situațiilor de risc și reconfirmarea planului de asigurare a vizibilității proiectului, planificarea activităților din fiecare școală pentru perioada următoare, aspecte privind coordonarea și organizarea următorului schimb de elevi care se va desfășura în Polonia, în luna mai 2016.De asemenea, miercuri 16 martie, după întâlnirea cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care se va desfășura la școală, începând cu ora 10, va urma activitatea „Diversitate culturală în tradițiile și obiceiurile din România. Similitudini în cultura țărilor partenere,” care va avea loc la Căminul cultural din localitatea Ciocârlia.