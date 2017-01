Profesori de nota 1 la Titularizare la Constanţa

4

observatii

1) Mai dati detalii si de la concursurile altor categorii profesionale: medici, avocati, ingineri, arhitecti, functionari publici, politisti etc. si veti avea alte surprize si mai mari! Nu-i mai luati atat de mult in vizor pe profesori, ca dupa aceea sa faceti afirmatii gen, au salarii prea mari fata de pregatirea lor! In tari civilizate, profesorii au intre primele 5 salarii dintre toate categoriile profesionale! 2) Decalajul mare dintre nota de la inspectia la clasa si nota de la examen ar trebui intr-adevar sa dea de gandit! Spre exemplu, au fost profesori inspectori la clasa foarte indulgenti si care au dat note mai mult pentru ”impresia artistica”, gen tratatie, cunostinte comune, simpatie, in timp ce alti profesori veniti in inspectie au fost foarte drastici, permitandu-si chiar sa te jigneasca grav! La sesizarea ISJ, nu s-a luat nici o masura impotriva inspectorului la clasa care a jignit un cadru didactic! Rusinos!