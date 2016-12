Profesori care vor să schimbe sistemul. "Încerc să-i fac să înveţe nu pentru că trebuie să ia o notă!"

Profesori care vor să schimbe sistemul. "Încerc să-i fac să învețe nu pentru că trebuie să ia o notă!"

Și, totuși, din noul val de profesori am avut șansa să descoperim, zilele trecute, la Școala Gimnazială „Ion Borcea” din Agigea, un cadru didactic ce-i drept care predă una dintre cele mai îndrăgite materii - limba engleză.Prof. Ghionul Gelil Gogoașă a absolvit Universitatea „Gh. Asachi” din Iași, specializarea geografie-geologie, secția geografie limba engleză, fiind profesor din anul 2002.- Inițial, am predat geografie pentru că îmi place foarte mult să călătoresc, dar am ales engleza, pentru că am considerat că îi ajută mult mai mult pe copii. Și geografia le dezvoltă cultura generală, dar limba engleză este foarte utilă și o să-i ajute mult pe viitor, când își vor alege o meserie întotdeauna le va fi de folos.- E foarte adevărat, dar nu toți au înclinația de a învăța numai de acolo. Ca și pentru celelalte materii, trebuie să ai niște abilități și unii au înclinații și învață foarte ușor, de la televizor, din jocuri, din versurile melodiilor.- În niciun caz. Într-adevăr țin să-și facă temele, dar am un sistem de notare mai aparte. Eu nu pun note numai pe lucrare sau pe ascultat. Au de făcut proiecte, spre exemplu despre familia lor sau despre animalul de companie, iar la sfârșitul semestrului au de realizat un portofoliu care trebuie să cuprindă tot ce au făcut ei, adică lucrări care au fost date, proiecte, fișe de lucru pe care le-au primit la clasă, cântecele, o traducere a unui text din limba engleză în limba română și fișe de gramatică și de vocabular pe care le-au făcut singuri. Și trebuie să știe să vorbească despre acest portofoliu, nu îl fac doar de dragul de a fi făcut. Aceasta este munca lor și la sfârșitul semestrului primesc notă. Am adoptat acest sistem de când am intrat în învățământ și recomand această modalitate de evaluare pentru că este foarte bună.Din câte știu, în străinătate este mult mai în vogă și cred că și la noi sunt mulți colegi pe engleză care folosesc portofoliul elevului. Și elevii sunt conștienți de valoarea lui și mă întreabă când trebuie predat, îmi arată ce au pregătit și sunt antrenați tot timpul. De aceea, încerc să-i fac să învețe engleză nu pentru că trebuie să ia o notă. Mă bucur când văd rezultate și văd că ceea ce am aplicat s-a prins de ei și pot susține în engleză prezentarea unor activități de rutină. La clasa a VIII-a încerc să folosesc și tehnologia modernă, fiind mai mari, o notă este și pentru un proiect folosind mijloace IT, adică să realizeze un videoclip, o reclamă. Anul trecut chiar am participat la un concurs și au obținut un premiu, pe munca lor, pe ce au acumulat. Și în acest sens ar putea fi stimulați la mai multe materii. Modalitățile de predare la anumite materii sunt cam învechite, iar aici nu sistemul este de vină pentru acest lucru, ci omul care își alege cum să predea.- Încercăm să nu acaparăm prea mult din timpul lor și din păcate unii nici nu vor să participe, considerând că-și pierd timpul. În timp ce alții sunt foarte înclinați vor tot timpul proiecte, să fie antrenați în diverse concursuri și jocuri. Coordonez și un cerc de teatru în limba engleză și îi ajută foarte mult să se exprime liber. Chiar încerc să-i motivez și dacă reușim să punem o piesă în scenă le pun o notă de 10. Și când aud imediat reacționează, ceea ce dovedește că vor să fie și stimulați.- Depinde foarte mult de zona în care predai. Spre exemplu, am predat o perioadă la școala din Poarta Albă și acolo erau diferiți copiii față de aici, în Agigea, unde i-am găsit mult mai agitați, fiind și aproape de oraș. Acolo, în zonele rurale mai îndepărtate, copiii sunt mai cu bun-simț, mai cu frică de profesor, se bucură de orice e nou. Aici, la Agigea, sunt foarte încântați de tehnologia de ultimă generație și ar dori să lucreze pe tablă inteligentă, pe laptop.