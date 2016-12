Profesor american, Doctor Honoris Causa la Universitatea "Ovidius"

Mâine, conducerea Universității „Ovidius” îi va înmâna titlul de Doctor Honoris Causa profesorului american Ravi P. Agarwal, de la Texas A&M University Kingsville, SUA.Cu peste 44 de ani de experiență, profesorul Ravi P. Agarwal are o carieră impresionantă, care însumează peste 1.200 de articole de cercetare publicate în reviste cotate ISI-Thomson, 35 de cărți și monografii, peste 27.882 citări (conform Google Scholar). Cartea „Difference equations and inequalities: theory, methods and applications” a strâns până acum peste 2.469 citări. Profesorul Ravi P. Agarwal este totodată și editor șef a patru reviste cotate ISI-Thomson.În cadrul unei conferințe organizată cu această ocazie, vineri, 10 iulie, de la ora 12.00, la sala E8 (sediul UOC din b-dul Mamaia nr.124), profesorul Ravi P. Agarwal va susține prelegerea „Birth, growth and computation of pi to ten trillion digits”. În calitate de invitați speciali, vor mai susține prelegeri prof. univ. dr. Marin Marin, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Transilvania din Brașov, și prof. univ. dr. Dumitru Baleanu, de la Cankaya University, Faculty of Art and Sciences, Ankara, Turcia, și Institutul de Științe Spațiale, Măgurele, Ro-mânia.Organizatorii acestei conferințe sunt Eugen Zaharescu, Alexandru Bobe, Cristina Flaut, Victor Jeflea și Diana Savin.