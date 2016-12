Profesoara care scoate balerini pe… poante

Are un CV pe patru pagini și nu pentru că i-ar lipsi concizia ci pentru că are multe de pus în el. A fost un timp, la începutul carierei - deși când o vezi n-ai zice că a trecut prea mult timp de-atunci - în care a fost balerină. A dansat în trupa maestrului Danovski. Ca balerină au atras-o mai mult rolurile de compoziție, iar cele de care s-a bucurat cel mai mult sunt Zâna Carabos din „Frumoasa din pădurea adormită”, Chiva în „La piață” de Mihai Jora. „Foarte atașată am fost de rolul unei surori din Cenușăreasa”, recunoaște ea zâmbind.Cariera pe scenă a durat cinci ani, apoi a trecut în învățământ unde a și rămas din 90 încoace. „La început am fost puțin speriată. Aveam impresia că n-o să mă descurc, îmi lipsea dansul… Dar curând mi-am dat seama că mi-am descoperit a doua vocație - să lucrez cu copiii”. Profesoara are o privire liniștită și senină. Se vede că e împăcată. Cu ea, cu elevii ei, cu pasiunea ei…Se numește Carmen Chilea și este profesor de coregrafie la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”. Prin mâna ei au trecut balerini care acum încântă publicul aici sau aiurea. De exemplu, Irina Ganea Mihaiu, prim-solistă a companiei de balet a Teatrului „Oleg Danovski”, care a încântat publicul constănțean în rolul ca Odette / Odile, Giselle, Clara în „Spărgătorul de nuci”, Prințesa Aurora în „Frumoasa din pădure adormită”, Solveig în „Peer Gynt”, Gerda în „Crăiasa Zăpezii”, sau înger/pasiuni în „Agon”. Eliza Maxim, tot prim-solistă pe aceeași scenă - care în ultimul timp ne-a bucurat ba în „Don Quijote” drept Mercedes, ba în „Cenușăreasa” ca zână, ba în „L’heure d’or de Paris” și, mai nou, a debutat ca Odette în „Lacul lebedelor” - i-a fost elevă. Mihai Pâslaru, alt solist al TNOB și el abil în roluri de compoziție dacă ne gândim la mama vitregă din „Cenușăreasa” pe care cu umor a interpretat-o, sau Delia Luca - una dintre surorile Cenușăresei - sunt câteva nume cunoscute constănțenilor pe care le-a format profesorul de coregrafie Carmen Chilea.Se mândrește cu rezultatele pe care le-au obținut de-a lungul anilor, dar cu modestie. „O profesie ca cea de balerin, care implică foarte multă muncă și bani puțini - mai ales acum în ultimul timp - nu e ceva care să atragă copiii în general. Cei care reușesc sunt într-adevăr talentați și pasionați”.Începusem cu CV-ul ei lung. Pe lângă pregătirea profesională - actorie, coregrafie și masterat în coregrafie - este plin de premii. Cu alte cuvinte, Carmen Chilea are un CV plin de copii talentați. Iar acesta e un motiv suficient de bucurie și mândrie.Nume precum Cosmin Bogdan Adrian, Bianca Gologan, Diana Ionescu - deja o celebritate a Constanței prin premiile internaționale câștigate și prin prestațiile de pe scena teatrului constănțean cu care cucerește complet publicul (de exemplu în Amorașul din „Don Quijote” a fost o bucurie), Carina Vasile, Cătălina Ilescu, Alexandra Ianuș sunt premianții olimpiadelor și concursurilor de anul acesta. „Aproximativ 6, 7 copii/an iau premii la Olimpiadă” ne spune profesoara. „Păcat că sunt prea puține concursuri”. Ca de exemplu „Festivalul Tânărul Dansator” (Youth Fest Dance pe numele său de festival internațional) unde elevii constănțeni au câștigat 5 premii.Diana Ionescu și Carina Vasile nu sunt exclusiv meritul ei. Ele au început baletul la școala Elizabeth-Pîndichi Lux și au continuat acolo și-n afara orelor. Însă cu ea au fost în America, în aprilie, la un concurs la care fusese admisă Diana. Carina a mers să o susțină la proba de dans contemporan, într-un duet. Cu greu au reușit să adune banii de drum și de cazare, dar au ajuns. „Au fost concurenți din toată lumea. Era scandalos de ridicat nivelul” povestește profesoara nu fără mândrie. Chiar dacă nu s-a întors cu nici un premiu, Diana a primit o notă de invidiat: 9.30.„Sunt copii foarte talentați care dacă muncesc mult ajung pe scene mari și sunt copii care nu sunt așa de talentați dar sunt pasionați. Și ei au un câștig din asta: cultură muzicală, o poziție frumoasă, disciplină.., sunt copii care și-au rezolvat probleme cu coloana prin balet, că în studiul dansului clasic ținuta e dreaptă și se dezvoltă musculatura. E o educație extraordinară”.