Prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului "Mircea": "Concursurile NASA creează discriminare şi cultivă snobism!"

Prof. Vasile Nicoară, directorul Colegiului "Mircea": "Concursurile NASA creează discriminare și cultivă snobism!"

Din anul 2002, de când este director al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, prof. Vasile Nicoară mărturisește că nu a avut niciodată un an atât de bun ca 2014. Practic, totul a fost la superlativ!Într-o discuție purtată ieri, prof. Vasile Nicoară declara pentru „Cuget Liber” că anul trecut a fost de excepție atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.„Când spun cantitativ, mă refer la cele șapte premii și mențiuni internaționale. Nu pot să fac o ierarhizare, toate fiind importante și acoperind aproape tot planul cadru. Cele mai multe sunt, sigur, pe discipline realiste, fie îmbinate, fie separate. Pe științe, de exemplu, pe fizică, chimie, biologie sau științele pământului, unde se adaugă și geografia au fost cele mai multe. La biologie s-a luat medalia de bronz, în Indonezia, pe chimie și fizică s-a obținut medalie de argint în Iakutzia la Olimpiada Tuymaada. La Olimpiada internațională de lectură a fost premiată o fostă absolventă care tot anul trecut a luat și marele premiu pentru creație poetică la un concurs european desfășurat în Italia. Am avut și copii cu rezultate foarte bune la nivel național, la matematică, mai multe premii și circa 200 de premii și mențiuni la concursuri regionale de matematică. Un procent ridicat dintre elevii liceului sunt de performanță. Este o acumulare de experiență a școlii, mai ales mergând pe științe an de an, în lotul național ei au început să-și transmită unii altora tipuri de subiecte, gradul de dificultate, și-au adus cărți, materiale suplimentare, s-au adaptat cerințelor de lucrări practice. O altă dimensiune este cea a ethosului. Dorința de a ieși în față, de a fi primul. Cei mici îi văd pe cei mari cum obțin premii și foarte mulți își doresc să ajungă la acele performanțe”, a adăugat directorul Colegiului „Mircea”.Din perspectiva managerului, consideră că și profesorii au avut de câștigat, pentru că de la an la an au văzut cu ce sunt provocați elevii, diversele tipuri de subiecte și conținuturi.„Colegii au constatat că în permanență crește dificultatea subiectelor și nivelul pretențiilor. De altfel, la Colegiul «Mircea» premiile naționale și internaționale au constituit mereu un reper. E aproape jenant să faci un raport de activitate și să spui că ai luat un premiu pe oraș, când avem câte 200-300 de premii pe județ. Anul trecut, s-au calificat la olimpiadele naționale 53 de elevi, din care 25 au luat premii și mențiuni. Și în cadrul catedrelor este concurență între profesori, chiar și invidie uneori sau chiar mici răutăți. Ca profesor, ești mai apreciat când ai obținut mai multe premii. Spiritul sportiv se regăsește și la noi: vreau să fie elevul meu mai bun decât celălalt”, declară prof. Nicoară.Aproape la fiecare conferință de presă ocazionată de mediatizarea numeroaselor premii obținute anul trecut, prof. Vasile Nicoară mărturisea că aceste performanțe îl obligă foarte mult, colegiul intrând într-o elită națională și chiar internațională.„Anul 2015 n-o să fie la fel de simplu și nici nu ne-am propus un număr de premii, ci să-i pregătim foarte bine pe copii. Această performanță maximă la care se ajunge prin participarea la olimpiadă internațională este o țintă pe care o urmărim în ridicarea ștachetei întregii pregătiri. În spatele acestor succese stau numeroase sacrificii, inclusiv vacanțe de vară petrecute împreună de elevi și profesori pentru a-și desăvârși pregătirea. Avem copii buni și foarte buni, care au potențial de învingători. Dintre cei care au luat anul trecut premii, vreo patru sunt competitivi încă - Hakan Calil, Dan Neagoe, de la clasa a IX-a, și Costin Dobrin, de la a XI-a. Paul Gerea este un alt elev bine pregătit, care s-a profilat pe chimie și își dorește să ajungă în lotul internațional”, dezvăluie directorul.La capitolul proiecte naționale și internaționale, prof. Vasile Nicoară a enumerat Festivalul internațional de teatru „Aplauze”, ajuns la ediția a VII-a, care va avea loc în luna aprilie, Concursul național de matematică „Mihăileanu”, în luna mai, a XV-a ediție, Concursul Național de literatură. Schimburilor internaționale deja stabilite în cadrul parteneriatelor li s-a adăugat, zilele acestea, și o invitație din partea unui colegiu din Canada, în a doua parte a lunii martie, cu prilejul unui concurs de științe și invenții. De asemenea, Ansamblul coral va efectua o deplasare în Serbia la un liceu de muzică, iar Ansamblul folcloric „Florile Dobrogei” va ajunge în Suedia.Dar poate una dintre cele mai cunoscute competiții care de 10 ani încoace atrage atenția națională și internațională asupra Colegiului „Mircea”, prin numeroasele premii câștigate, sunt concursurile organizate de NASA.„Și care mă secătuiesc în fiecare an de energie și de forță, pentru că apar câte 50-70 de copii care câștigă premii și vor toți în America. Nu este normal nici dacă am sta pe o căruță de bani. Cel puțin la primul concurs, care presupune trimiterea proiectelor prin internet, nu se justifică să meargă acolo. Hai să zicem cea mai bună lucrare o trimiți cu un copil-doi s-o prezinte într-o conferință, pentru că prin asta ridici și prestigiul școlii și al țării. Dar a devenit o chestiune de snobism. Sunt părinți care consideră că dacă ai câștigat un premiu la NASA și s-au dus acolo, gata, au pus americanii ochii pe copil și o să-i dea un job în America. Și cum Dumnezeu aranjează lucrurile ca cei mai buni să fie și cei cu posibilitățile cele mai mici, începe o bătălie mai dureroasă. Și se întâmplă să fie unii cu rezultate mai puțin spectaculoase care să plece pentru că au bani, iar cel mai bun să nu poată merge. Și nici nu s-ar justifica fonduri cu sutele ca să putem trimite copiii. Anul trecut au avut dificultăți și la nivelul Guvernului, nu numai la nivelul Ministerului Educației. Pentru că era un echipaj din țară care a câștigat mențiune și și-a pus în acțiune toate rudele până în Parlament să le dea bani să meargă”, avea să afirme prof. Nicoară.Al doilea concurs NASA este mai selectiv, fiind doar echipe din toată lumea care ajung în finală și acolo directorul consideră că e normal să meargă elevi de la „Mircea”, în fiecare an existând participanți.