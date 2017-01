Prof. Popa Bran: „Condamn umilinţa la care sunt supuse cadrele didactice!“

Prof. Popa Bran: „Condamn umilința la care sunt supuse cadrele didactice!“

Au fost și vor rămâne în memoria afectivă a multor generații dascăli care s-au dedicat până la identificare cu instituțiile la catedrele cărora au slujit decenii de-a rândul. Un astfel de dascăl este și prof. Popa Bran, de numele căruia se leagă indisolubil existența Colegiului Național „Mihai Eminescu“ din Constanța. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității București, promoția 1957, inițial, a lucrat ca cercetător științific stagiar la Institutul de Arheologie al Academiei Române, apoi tot ca cercetător principal la Muzeul de Istorie din Constanța, pe care l-a părăsit pentru a ajunge la catedră în anul 1960.- V-ați câștigat un respect deosebit prin seriozitatea și rigoarea la catedră. - Eu mi-am făcut studiile la Câmpulung Muscel, unde am avut norocul unor profesori de o deosebită valoare, în frunte cu August Z.N. Pop, renumit eminescolog, și apoi, în facultate, academicienii Emil Condurache, Andrei Pippidi, Andrei Oțetea, care ne-au asigurat o pregătire științifică deosebită, pe care am dublat-o printr-un studiu permanent. Ca toți colegii mei, de la profesori am preluat seriozitatea în activitate, dorința de acumulare a cât mai multor cunoștințe, preocuparea pentru formarea unui comportament civic, apoi folosirea cunoștințelor și pregătirii profesionale în favoarea celor care mi-au fost încredințați. Și poate peste ani, măcar în gând, vor adresa un „Mulțumesc, domnule profesor, pentru ceea ce ați făcut!”. Mai mult sau mai puțin.- Credeți că actualele generații de profesori mai au vreo șansă în a-și impune respectul la clasă? - O întrebare care necesită interpretări și explicații. Un adevăr care mâhnește este acela că învățământul românesc contem-poran trece printr-un declin, atât pe plan profesional, demonstrat de slabele rezultatele la testările naționale, dar și pe plan moral, comportamental. Am 43 de ani de activitate în învățământ și nu am întâlnit asemenea manifestări în rândurile tinerilor care să facă obiectul unor discuții în cadrul colectivelor școlare, în presă, în rândurile opiniei publice. Oare ce determină asemenea comportamente, asemenea rezultate? Au o capacitate intelectuală inferioară generațiile de astăzi? Nu, ba din contră, generațiile de astăzi vin cu un bagaj de cunoștințe net superior celor anterioare, având în vedere deschiderea informațională. Una dintre cauze o reprezintă corpul profesoral. Datorită salarizării necorespunzătoare în învățământ, posturile didactice n-au mai constituit o atracție pentru absolvenții facultăților de valoare și s-au îndreptat spre învățământ o serie de absolvenți fără vocație, interesați să-și asigure un loc de muncă, transformând activitatea didactică într-o rutină.- Sunteți de acord că elevii se bucură de prea multă libertate?- Cred că, după 1990, munca educativă în rândul elevilor a scăzut ca efort, ca intensitate. Iar elevii au înțeles în mod eronat libertățile pe care le-au dobândit. Plecând chiar de la uniforma școlară, care era un element distinctiv. Nu se acționează suficient de mult pentru cultivarea interesului elevului pentru studiu, iar aceștia se bazează într-o mare măsură pe informațiile pe care le obțin pe internet. Având în vedere situația actuală a învățământului, trebuie reconsiderate principiile pe baza cărora funcționează. Și anume abandonarea numirii în posturi de conducere pe criterii politice, ci în exclusivitate pe criterii de valoare. Cred că trebuie îmbunătățită și salarizarea, pentru a deveni atractiv domeniul. Tocmai din această cauză se petrec și acte de corupție în învățământ, care aruncă o pată neagră asupra acestui important sector al vieții sociale. Pe de altă parte, în rândul cadrelor didactice există concepția total dăunătoare: „Cu atât mă plătește, activitatea aceasta o desfășor!”. Or, generațiile trecute niciodată n-au pus această problemă. Înainte, un absolvent de facultate se impunea ca profesor, iar la un an-doi începea să se vorbească despre el în școală.- Mai credeți în revigorarea învățământului românesc? - De felul meu sunt optimist. În primul rând, trebuie să fie numiți miniștri ai învățământului oameni de mare valoare, nu pe criterii politice, ajungând să adopte măsuri contradictorii. Să se schimbe sistemul de salarizare. Și mai cred că nu se lucrează suficient cu familia elevilor. Există o mare diferență între părinții din perioada anterioară și părinții de acum. Săptămânal se interesau de evoluția copilului lor, astăzi dacă i-au dat la școală au scăpat de-o grijă. Mă gândesc că o altă măsură benefică ar fi ca după terminarea învățământului obligatoriu de 10 ani să se perceapă taxe școlare modice. Eu am prins acest sistem, dar cu precizarea că statul acorda burse școlare elevilor merituoși. Poate în felul acesta sporește interesul pentru studiu, iar exigența cadrului didactic revine la cote normale. Nu ca acum, când unii sunt extrem de îngăduitori, alții relativ îngăduitori și alții exagerați. Ceea ce este de condamnat în momentul de față este umilința la care sunt supuse cadrele didactice. Eu nu aș fi putut să mai stau în învățământ, la actualele condiții. O exista un caz, două-trei, dar nu toți profesorii sunt niște șnapani și mitomani. În opinia mea, lipsa de autoritate la clasă pleacă și din faptul că profesorii își meditează propriii elevi. În final, mai vreau să precizez o cauză a degringoladei din învățământ: manualele școlare alternative, apărute din dorința unora de a-și asigura o sursă de venit suplimentară și de a arăta altora că-s mai deștepți. Manualele trebuie puse la dispoziția cadrelor didactice cu un an înainte de a intra în funcțiune, pentru a avea posibilitatea să le studieze pe îndelete, să facă observațiile necesare și să fie îmbunătățite aceste manuale.