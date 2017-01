Prof. Marian Cojoc a intrat oficial în competiţia pentru funcţia de rector

1

Cojoc Marian SECU

Subsemnatul Marioara Cojoc,declar urmatoarele pe propria raspundere:Marian Cojoc este un nenorocit,mi-a distrus viata,este o persoana al traficului de influenta,o persoana cu multe legaturi in serviciile secrete,o persoana care a "pus mana in buzunar" studentilor,din cauza lui am ajuns in aceasta stare de tensiune in care imi pierd controlul.am fost o proasta ca l-am luat ca nici macar copii nu a fost in stare sa faca,nici nu stiu pentru ce traim.