Prof. Margareta Constantin în locul lui Petrică Miu?!

Demisia intempestivă a fostului inspector școlar general adjunct Petrică Miu și explicațiile pe care unii nu vor să le accepte vizavi de gestul său încă mai produc rumoarea în rândul colegilor de breaslă din învățământ.Prof. Nejdet Gevat, colegul său de la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, se declara surprins de gest: „Săptămâna trecută, a venit la mine în birou, jos, la resurse umane, mi-a arătat cererea de demisie pe care i-a înaintat-o ministrului Educației și avea un zâmbet larg. L-am întrebat dacă e sigur că așa trebuie să procedeze și mi-a răspuns că e mai sigur ca niciodată și că interese personale l-au determinat să facă acest lucru”.Întrebată dacă nu i se părea mai firesc ca prof. Miu să nu accepte funcția din decembrie anul trecut, știindu-se cu probleme personale, prof. dr. Aliss Andreescu, inspector școlar general, a declarat pentru „Cuget Liber” că „fiecare om are dreptul să ia o decizie într-un anumit moment al vieții. Cu siguranță și-a reordonat prioritățile și a ajuns la concluzia că pe primul plan trebuie trecută familia. Și eu l-am întrebat dacă n-ar fi mai bine să se mai gândească”. Cât privește numele celui care îl va înlocui pe prof. Petrică Miu în funcția de inspector școlar adjunct, prof. Andreescu a declarat că sunt mulți profesori cu merite deosebite care ar putea accede în această funcție, dar ministrul va fi cel care va decide.Pe de altă parte, președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a declarat că prima persoană pe care o va susține și o va gira pentru postul eliberat va fi prof. Margareta Constantin. În ceea ce privește demisia la doar o lună de la numire, Gigi Chiru a declarat: „După cum bine vă amintiți, eu nu i-am susținut candi-datura, așa încât nu comentez nici demisia. Este un act unilateral de care am luat la cunoștință din presă. Dar așa cum numirea a fost nepotrivită, demisia o consider binevenită!”.Ca și prof. Andreescu, președintele PDL a declarat că sunt și alte persoane care ar putea fi numite în funcția de inspector școlar adjunct „vom vedea dacă doamna Maria Sorescu își mai arată disponibilitatea pentru acest post”.