Prof. Loredana Busuioc, director Şcoala nr. 18: "Vrem să creăm o altfel de şcoală"

Prof. Loredana Busuioc, director Școala nr. 18: "Vrem să creăm o altfel de școală"

În ajun de Crăciun, aproximativ 150 de adolescenți constănțeni care își doresc să schimbe lumea prin faptele lor de voluntariat în cadrul organizației neguvernamentale TEAM (Together Everyone Achieves More) s-au adunat în sala Remus Opreanu a Prefecturii Constanța pentru a-și onora colaboratorii și prietenii care le-au stat alături de-a lungul anului 2016. Gala - „provocată” de președintele acestei organizații prof. Daniela Ghițoiu și însuflețită de frumoșii voluntari - s-a transformat într-o întâlnire de suflet, pe modelul „împreună la bine și la greu!”, în care eticheta și fițele au fost lăsate… acasă.Lista de premiați care s-au bucurat de recunoașterea implicării lor în bunul mers al activităților desfășurate de voluntari s-a deschis cu Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart”, declarată cea mai implicată instituție constănțeană de învățământ și al cărei actual director „cu concurs”, prof. Loredana Busuioc, a fost primită cu aplauze furtunoase de elevii și liceenii din sală.După ce patru ani a fost director adjunct, învățând „meserie” de la unul dintre cei mai apreciați dascăl-manager, în persoana prof. Viorel Ceoriceanu, și apoi încă doi ani director „numit”, prof. Busuioc acum se bucură de statutul de „director cu concurs” al unei instituții care la anul va împlini 85 de ani de existență.„O școală mică, de cartier, cu 583 de copii cu tot cu Grădinița nr. 37, ferită de fițe - slavă Domnului! -, construită în urmă cu peste opt decenii din colectă publică, începută în septembrie 1932 și terminată în două luni. Deci se putea! Noi am încercat să păstrăm un echilibru și să demonstrăm că indiferent că suntem într-o zonă mai periferică nu înseamnă că nu suntem ambițioși și să fim cei mai buni”, ne mărturisea prof. Busuioc imediat după primirea distincției. Întrebat ce a însemnat anul 2016 pentru „cea mai implicată instituție de învățământ constănțeană”, același director declara: „Am avut participare națională la Olimpiada de fizică, cu medalie de argint, faza națională Concurs de chimie, revista școlii «Țărm de mare» laureată la faza națională. Suntem în cancelarie o echipă foarte frumoasă și tânără, care zilele trecute a organizat o serbare pentru copiii din gimnaziu, prilej cu care profesorii cântau și elevii aplaudau și toată lumea s-a distrat. De aceea și încurajăm programele TEAM, pentru că vrem să creăm o altfel de școală. Copiii nu mai vin la cursuri pe principiul noi, profesorii, stăm la catedră și voi scrieți ce spunem noi. Nu se mai poate așa ceva! Trebuie să intrăm în dialog cu ei și atunci ce trebuie să facem este să ne adaptăm metoda pentru a-i aduce către școală. În acest an școlar chiar avem un proiect numit „O zi pentru fiecare”. Zile serioase sau zile trăsnite, cum ar fi ziua origami, dar și Ziua Națională, chiar și ziua maimuței în care fiecare copil a primit o banană, am discutat despre ele și am dansat ca ele. Și toate acestea pentru că vrem să vină copilul cu drag la școală, să nu fie stresat de program. Cu ajutorul TEAM am reușit ca trezitul de dimineață să nu mai fie o povară. De altfel, prin intermediul proiectului «Zâmbete pentru viitor» promovăm educația non-formală, organizând în week-end-uri ateliere de dezvoltare personală, de creație sau în vacanță școală de vară în mai multe unități din oraș. Principiul meu de educație pleacă de la ideea că școala este pentru elevi, iar dincolo de clădire școala este reprezentată de elevii săi. De ce încurajez activitățile TEAM? Pentru că am elevi care sunt timizi la școală, nu au curaj în fața profesorului, în schimb participând la activitățile TEAM i-am auzit organizând evenimente, iar acum sunt liceeni cu inițiativă și vin cu drag să sprijine școala din care au plecat”, a conchis același director premiat.