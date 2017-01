Prof. Ion Moiceanu: „Doar moaşă comunală nu am fost“

Prof. Ion Moiceanu: „Doar moașă comunală nu am fost“

În acest week-end, profesorul Ion Moiceanu împlinește respectabila vârstă de 70 de ani de viață și 50 de ani de activitate. În ciuda faptului că de trei ani s-a retras de la catedră, prof. Moiceanu încă slujește Istoria, pe care a predat-o cu atâta abnegație, ca dovadă zecile de olimpici pe care i-a avut Liceul Teoretic „Ovidius”, instituție de unde a ieșit la pensie.În prag de ceas aniversar, ne-a mărturisit că îi este foarte greu și acum să se obișnuiască să nu mai meargă la școală și că are două mari regrete. În primul rând, pentru faptul că nu și-a susținut doctoratul de tânăr. „Când am ajuns să am 500 de articole publicate în vreo 25 de reviste pentru mine a devenit caducă preocuparea asta. Mi-ar fi plăcut să susțin o lucrare despre istoria medievală”, declara profesorul. A doua greșeală o consideră aceea că s-a rezumat să scrie fel de fel de articole, fără să-i scape niciun eveniment istoric, în loc să se apuce de cărți. „Poate că nu-i târziu, dacă sănătatea îmi va permite”.În cei 50 de ani petrecuți la catedră, 15 au fost la țară, fie director de școală ori de cămin cultural. „Doar moașă comunală nu am fost”, ne mărturisea.Cel mai fericit moment din viața sa îl consideră atunci când, în 1977, a dat concurs pentru ocuparea primei catedre de istorie apărută disponibilă în Constanța, iar din 24 de profesori candidați el a fost primul.Și poate că cel mai mare regret al său este că în școala românească nu există decât o singură oră de predare a istoriei pe tot parcursul gimnaziului și liceului. „Istoria este vaccinul care ferește tânăra generație de acea boală numită sugestiv șocul viitorului. Fără istorie n-am ști cine suntem, de unde venim, ce drum parcurgem sau unde vrem să ajungem. Este știința cu cele mai multe valențe formativ-educative pe care am predat-o cu pasiune toată viața mea”, ne-a declarat trist profesorul de istorie.