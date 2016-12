Problemele din învăţământ, între demagogie, populism şi neputinţă

Problemele din învățământ, între demagogie, populism și neputință

La Constanța, sindicaliștii din în-vățământ s-au aflat față-n față cu Puiu Hașotti (senator PNL), Dănuț Culețu (deputat Forța Civică), Maria Sta-vrositu (președinte PNȚCD Con-stanța, candidat la alegerile euro-parlamentare), Gigi Chiru (senator, președinte PDL Constanța), Aisel Ismail (delegat al Instituției Prefectului), reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice, ai asociațiilor părinților, studenților și elevilor.Sindicatul propunea spre dez-batere patru soluții la problemele majore ale învățământului, cu pre-cădere pe tema „salarizării nemo-tivante, chiar jignitoare a personalului didactic”, ultima referindu-se la „schimbarea radicală a programelor școlare, în sensul de a se pune accent pe partea aplicativă și nu pe cea informativă, cum este în prezent”.Evident că, unul câte unul, cei patru oameni politici prezenți s-au arătat puternic afectați de problemele cu care se confruntă învățământul românesc, ajungând până la a de-clara că „ce se întâmplă cu învă-țământul românesc este atentat la siguranța națională”.Ca universitar, Puiu Hașotti s-a arătat revoltat de faptul că în manualele de istorie se vorbește despre Andreea Esca, dar nu se vorbește despre Constituția de la 1823. A mai propus organizarea de concursuri pentru ocuparea catedrelor care ar putea stimula învățământul.Senatorul Chiru a recunoscut că, fiind în opoziție, nu are la îndemână alte instrumente decât declarația politică, întrebările și interpelările. „Nu avem alt instrument decât să solicităm Guvernului să respecte legea cu privire la salarizare”, a mai adăugat Gigi Chiru.Președintele FSLI Constanța, prof. Mitică Iosif, nu s-a lăsat „dus de val” și i-a rugat pe politicienii prezenți „să depășească această barieră între ceea ce știm că putem face și putem promite în mod onest și ceea ce promitem știind că nu vom putea face. Multe dintre problemele învățământului de astăzi pornesc și de la o astfel de abordare”, a ținut să precizeze prof. Iosif.Pe de altă parte, Maria Stavrositu a recunoscut că subiectul este același de acum doi ani, din 2012. „Nu cred să fie vreun politician care să vă spună că nu este de acord cu propunerile dvs., iar dacă ar fi onești v-ar spune că nu au soluții, pentru că nu sunt bani. Spuneți că nu vreți să auziți de politică, dar deciziile de unde vin? Atâta timp cât vom fi apatici la cine sunt cei care ne reprezintă vom avea același bla-bla fără finalitate!”, a mai spus Stavrositu.Deputatul Dănut Culețu a vorbit despre standardul umilitor al cadrelor didactice, „iar majoritatea guvernanților sunt constrânși pe considerente bugetare să adopte stilul populist. România mai are mult până să fie pregătită din punct de vedere politic, iar clasa politică tânără nu mi-a dovedit că are o viziune stra-tegică, axată pe elementele cele mai importante ale acestei țări”, a mai afirmat Culețu.Cu o vechime de peste 15 ani în învățământul preuniversitar, în calitate de părinte-membru a diverse comisii, Adrian Topor a declarat că deși cunosc realitatea învățământului românesc, politicienii nu acordă atenția cuvenită. „Există o unică rezolvare, firească, și anume să se acorde învățământului românesc 6% din PIB. Nu noi am scris Legea Educației, ci pe baza expertizei pe care o au politicienii au hotărât să acorde 6% educației. În toată această gâlceavă, copiii noștri sunt din ce în ce mai analfabeți, mai puțin pregătiți pentru școală. Ajung în liceu să nu știe să facă o înmulțire cu virgulă și să nu se poată integra în societate. Mi-e rușine că s-a ajuns aici, din vina mea că am votat pe cine nu trebuia. Am crezut cu naivitate în tot ce s-a promis și am ajuns să investim tot noi, părinții, din ce în ce mai mult, pentru a suplini diferența până la 6%”, a mai spus Topor.