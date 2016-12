Problema clonării umane în dezbatere la American Corner

Mâine, începând cu ora 12:30, American Corner din cadrul Universității „Ovidius” Constanța va organiza activitatea cu tema „Sci-fi Movies and Human Cloning: Technology Beyond Imagination or a Warning to Science? - Human Cloning Is Closer Than You Think”. Moderatorul acestei acțiuni, Adelina Vartolomei, doctorand în cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Ovidius”, va vorbi despre fenomenul sci-fi și va dezbate problema clonării umane din filmul sci-fi propus spre vizionare, intitulat „The Island” (2005), în regia lui Michael Bay. Din distribuție fac parte cunoscuții actori Ewan McGregor și Scarlett Johansson. Vor asista la dezbatere elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, însoțiți de profesoara Carmen Măntoiu, aceștia fiind la vârsta la care doresc cât mai multe informații despre filmele sci-fi, cât și despre tema pe care o prezintă filmul, și anume clonarea umană, o descoperire controversată.