Proba de foc a bacalaureatului 2009

Ieri, s-a desfășurat cea mai grea zi de BAC a acestei sesiuni. Departe de a influența - cu toate că ne-am dori acest lucru -, proba la alegere a profilului ce a avut loc ieri este una chiar inutilă. Și când spunem aceasta ne referim la faptul că, exceptând câteva materii, restul n-au nicio valoare… pe termen lung. Concret, cei 7.858 de liceeni constănțeni prezenți la examen au ales 73 de discipline, per total. Numai la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, spre exemplu, s-au extras subiectele pentru 21 de specializări. Și după ce că tensiunea era maximă, elevii au avut de așteptat subiectele în clase aproape trei ore. Cu toate că parola a venit la ora 9, din cauza unor defecțiuni tehnice, testele au ajuns la ora 10,30 la Liceul „Traian”, la ora 11,10 la Liceul „Ovidius”, cel mai mult întârziind la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, unde au ajuns la ora 12 și datorită faptului că majoritatea liceenilor au ales fizica, iar la această materie subiectele s-au întins pe opt pagini. Cât a mai durat multiplicarea lor… Cert este că în toată țara s-au produs disfuncții care au pus pe jar atât liceenii, cât și părinții. Aceștia, spre exemplu, la Grup Școlar „Ion Bănescu” din Mangalia, unde am fost prezenți, deja lansaseră zvonul că proba va fi anulată, pentru că un post de televiziune național așa a găsit de cuviință să comenteze întârzierea. Defalcat, conform statisticilor Inspectoratului Școlar Județean Constanța, 1.076 liceeni au susținut proba la tehnici de măsurare în domeniu, 1.090 – marketingul afacerilor, 872 – biologie vegetală și animală, 718 – anatomia și fiziologia umană, 198 – chimie organică, 330 – fizică, 235 – latină, 181 – ecologie și protecția mediului, 138 – economia întreprinderilor. Iar acestea sunt o parte din cele 73 de discipline la nivelul județului Constanța și peste 200 la nivel național. Proba de sport începe la ora 7 Marea majoritate a liceenilor au ales astăzi ca ultimă probă a sesiunii de bacalaureat 2009 sportul. 4.895 de elevi sunt așteptați de la ora 7 pe terenurile de sport pentru a susține probele la viteză și săritura în lungime, după care vor intra în sălile de sport. Lor li se alătură 1.581 care au ales geografia clasei a XII-a, 841 – Geografia României, 352 – istoria, 101 – filozofia, iar lista continuă până la concurența a 22 de discipline. Prima afișare a rezultatelor va avea loc duminică, 5 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi, pe segmentul orar 16.00 - 20.00, vor putea fi depuse contestațiile. Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 7 - 8 iulie, iar afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie.