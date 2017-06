Pro Memoria Georgiana Voineagu! A trecut un an...

Un an s-a scurs de la dispariția fostei noastre colege Georgiana Voineagu. Cu fiecare zi care a trecut, durerea a readus la viață amintiri prețioase din vremurile când, sub condeiul său, se nășteau reportaje și interviuri rămase acum mărturie valoroasă.Povești de pe teren, din redacție și din viață, au fost depănate, vineri, la Biblioteca Virtuală a Universității „Ovidius”, de către cei cu care a lucrat Georgiana Voineagu, alinând doar puțin din suferința familiei sale. Ne-am adus aminte cum era Goe la muncă, ne-am adus aminte de toate drumurile pe care le-a bătut în căutarea celor mai bune subiecte și cum întotdeauna făcea cele mai reușite interviuri.Și, chiar dacă acum vorbim despre Georgiana la trecut, lucrările sale sunt și vor fi mult timp de-acum încolo prezente. Sunt repere ale jurnalismului constănțean și național, fiecare din ele purtând între cuvinte câte puțin din sufletul ei.La inițiativa prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu, la împlinirea unui an de la trecerea sa în neființă, familia a publicat lucrarea de disertație a Georgianei Voineagu - „Jurnalismul local despre criza instituțiilor culturale”, un proiect la care a lucrat cu multă pasiune și care este demn de orice bibliotecă națională. Cartea, redactată de prof. univ. dr. Aurelia Lăpușan și tehnoredactată de Traian Voineagu, fratele Georgianei, și corectată de Daniela Andra Cojocea, fiica cea mare a Georgianei, este mai mult decât o lucrare științifică. Între paginile ei, sunt adunate și gândurile unei mici părți a celor care au cunoscut-o, dar și fotografii surprinse în multitudinea de proiecte în care a fost implicată.„Georgiana a lăsat un volum științific, care iată, a devenit o carte, prin grija Aureliei Lăpușan, o dublă mărturie a unei vieți care s-a consumat rapid și intens, ca o flacără, dar și a unui timp împărtășit de noi, cei prezenți, timpul orașului, al sferei publice, în care ne putem regăsi propriile indicii, rute și povești, memoria ca scenă a vieților paralele care se îngemănează în imagini multiple, roind în jurul unui centru mintal, real, efemer și ipotetic. Georgiana ar fi putut fi mai departe un vârf, în vârful luptei pentru cea mai bună versiune a realității. Între ceea ce ar fi putut fi și ceea ce ne-a rămas, există acum acest volum, lucrarea ei de disertație la master, o lucrare la care i-am fost îndrumător și în care pulsează încă o energie minunată și o minte puternică”, este de părere prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu, cadru didactic în cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Moderne și Științele Comunicării al Facultății de Litere a Universității „Ovidius” Constanța.„Georgiana Voineagu a fost o luptătoare. A cunoscut viața în cele mai dure și neașteptate ipostaze. A trăit și a muncit cât pentru două vieți. La 38 de ani, s-a lăsat înfrântă de o boală necruțătoare”, scrie Aurelia Lăpușan în introducerea cărții.În memoria ei, Asociația jurnalistelor din România, ARIADNA, al cărui membru a fost de la început, a inițiat un premiu de jurnalism dedicat tinerilor reporteri din presa regională, premiu care îi va purta numele.