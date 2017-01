Primiţi colindătorii!

Primiți colindătorii!

În acest week-end, două festivaluri de datini, obiceiuri, colinde și dansuri populare românești defilează pe străzile Constanței și Cumpenei. Cete de colindători din mai multe orașe ale țării urează un Crăciun fericit! Festivalul de datini și obiceiuri organizat de Centrul județean de creație populară Constanța a ajuns la cea de-a 20-a ediție și reunește ansambluri din Piatra Neamț, Botoșani, Câmpulung, Buzău, alături de cetele de urători din județ, de la Albești, Deleni, Chirnogeni și Gârliciu. Sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 16, ansamblurile defilează pe b-dul Tomis, urmând ca, de la ora 17, pe scena special amenajată în Orășelul Copiilor, să înceapă spectacolul de datini și obiceiuri. Duminică, 16 decembrie, ansamblurile vor susține o serie de spectacole la Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, peștera și Hârșova. Urători din Bulgaria sosesc la Cumpăna Totodată, în comuna Cumpăna, începe cea de a VI-a ediție a Festivalului național de datini și obiceiuri de iarnă „După datina străbună“. Acțiunea din acest an este organizată în cadrul proiectului „Săptămâna tinerilor artiști“, derulat de Consiliul Local Cumpăna și finanțat prin programului Phare CBC 2005 România - Bulgaria. Proiectul are ca scop dezvoltarea cooperării și îmbunătățirea schimburilor culturale dintre comuna Cumpăna, județul Constanța și municipalitatea Dobrich Selska. La festivalul „După datina străbună“ vor participa ansambluri folclorice din toate zonele etnografice ale țării. Manifestările vor fi deschise duminică, 16 decembrie, de la ora 10, când se va sfinți „Poarta Prieteniei“, amplasată la intrarea în localitate, și vor continua cu o paradă a portului popular. Defilarea va fi urmată de evoluția fiecărui ansamblu participant, printre care Grupul Folcloric „Fiii Dobrogei“ din Constanța, ansamblurile folclorice „Mugurașii Cumpenei“ și „Româncuța“, ale Casei de Cultură Cumpăna, alături de cete de urători din Bulgaria, dar și din Alba, Brașov, Brăila, Botoșani, Dolj, Dâmbovița ș.a. Jocurile cu măști, specifice satului românesc Muzeul de Artă Populară Constanța a deschis expoziția temporară dedicată sărbătorilor de iarnă, expoziție ce are în prim plan măști, colinde vechi, interiorul țărănesc de sărbătoare. De la specialiștii muzeului am aflat că, răspândite pe o arie amplă, din Banat până în Moldova, din Oltenia până în Maramureș, jocurile cu măști constituie componenta cea mai pitorească și mai plină de semnificații a obiceiurilor prin care se sărbătorește, în satul românesc, trecerea la noul an. La originea acestor jocuri se află mentalitatea arhaică, pre-creștină, conform căreia există anumite momente de cumpănă, atât în viața oamenilor, cât și în curgerea timpului, când efectele permanentei lupte dintre bine și rău desfășurate în univers pot influența în sens negativ soarta fiecăruia. Pentru a se proteja, pentru a-și ascunde identitatea, ținând astfel la distanță spiritele malefice, oamenii au recurs încă din cele mai vechi timpuri la purtarea măștilor. Îmbinând în mod ingenios materiale dintre cele mai neașteptate - țesături, lemn, coarne de animale, piele netăbăcită de oaie, capră sau urs, podoabe (mărgele, clopoței, oglinzi, beteală, franjuri, pene), meșterii creează măști și costume de o uimitoare varietate și expresivitate.