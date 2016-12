„Primăvara şi Iubirea“ sărbătorite la Colegiul de Arte

„Primăvara și Iubirea“ sărbătorite la Colegiul de Arte

Ştire online publicată Miercuri, 19 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare primăvară, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, în cadrul proiectului cultural-artistic educativ „Primăvara și Iubirea - Spring and Romance”, „Printemps et Amour”, „Primavera e Amore” vor avea loc diverse activități ale elevilor, ce vor cuprinde desen, dans, muzică și teatru.Scopul principal al proiectului este promovarea tinerelor talente din Colegiul „Regina Maria” în spațiul comunității locale. Ediția din acest an marchează, totodată, și o altă sărbătoare, Ziua Francofoniei.Mâine, începând cu ora 12, în sala „Sergiu Celibidache”, va avea loc spectacolul artistic închinat primăverii și iubirii, ce va cuprinde momente literare, muzică, dans, teatru. Cu acest prilej, elevii colegiului de la secțiile de arte vizuale au pregătit și o expoziție de afiș dedicată spectacolului.Proiectul este realizat la inițiativa elevilor din Colegiul „Regina Maria” și organizat de profesorii Catedrei de limbi moderne a colegiului: Simona Barbu, Felicia Geor-gescu, Alina Leonte, Elena Vilău - limba engleză, Angela Doicescu - limba italiană, Alexandra Popescu, Florina Scupi și Valeria Băluță - limba franceză. Momentele muzicale sunt susținute în limbile engleză, franceză și italiană. Evenimentul nu ar fi fost posibil fără strânsa colaborare cu profesorii de muzică - Luminița Popa, Roxana Băluță, Laura Eftimie - canto, Alina Deleanu, Gabriela Oprea - pian, Stelică Oprea - clarinet, Livia Tița-Bibu, precum și cu profesorii de coregrafie - Roxana Xenis-Oprea, Delia Boeru, Ilinca Valentina.Unul dintre organizatorii evenimentului, prof. Felicia Georgescu, a declarat: „Realizându-se cu sprijinul și încurajarea directorului colegiului, profesor Gevat Ismet-Nejdet, și a director adjunct, profesor Carmen Chilea, acest proiect a ajuns la a IV-a ediție, consecutiv, și se bucură de un real succes în rândul elevilor și profesorilor. Colegiul nostru lansează, pe această cale, o invitație tuturor împătimiților de artă, de frumos și armonie, dornici de a susține noile talente ale comunității constănțene, să vină, să sărbătorească primăvara și iubirea alături de noi”.