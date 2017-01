Primarul din Ciobanu a descentralizat deja învăţământul

Primarul din Ciobanu a descentralizat deja învățământul

Ioan Suciu, primarul comunei Ciobanu, a început anul școlar în forță, ar fi concluzia unora. După ce a luat hotărârea de a desființa încet-încet școala din satul Miorița, acum este decis să aducă la catedra de istorie a Școlii din comuna Ciobanu un tânăr absolvent, de loc din Hârșova. La școala din Miorița învățau 12 elevi, pe care e decis să-i aducă la instituția din Ciobanu, pentru că are la dispoziție și un microbuz. „Nu se poate să mai plătesc atâtea utilități de pomană, iar copiii să termine clasa a IV-a și să nu știe să citească. Ca să nu mai zic că salariul învățătoarei respective este de 25 milioane lei, din care numai 80 la sută este sporul de mediu rural. Iar eu am salariu de primar de 19 milioane lei!”. Ieri, a sunat la redacție Alexandru Roșioru, profesor de istorie de peste 40 de ani, mai precis din 1963, pentru a ne relata situația ingrată în care a fost pus de primarul din Ciobanu, care ar fi trimis gardieni în școală pentru a-i interzice să mai predea și să-l lase pe mai tânărul Alexandru Păun în locul său. Întrebat în legătura cu acest aspect, gospodarul-șef a replicat: „Domnul profesor a reușit fraudulos pe vremea inspectorului general Marian Sârbu să-și prelungească contractul cu toate că de 10 ani el nu mai predă, ci doar stă la catedră și copiii citesc singuri în clasă. Și pentru treaba asta încasează lunar 30 de milioane lei. Trebuia să iasă la pensie de acum doi ani, dar pentru că i s-a dat ilegal acea prelungire acum nu vrea să facă loc unui cadru tânăr, din Hârșova”. Poziția oficială a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prin vocea „generalului” Petrică Miu, a fost că prof. Alexandru Roșioru ar fi beneficiat în luna februarie a acestui an de o prelungire în afara legii, întrucât nu avea catedră completă la Școala din Ciobanu, respectiv 16 ore cum prevăd normativele. „Îmi este foarte greu să iau o decizie în asemenea cazuri, pentru că sunt oameni care au slujit, cum este cazul prof. Roșioru, peste 40 de ani la catedră, iar acum este un moment dificil pentru dânsul. În același timp, însă, trebuie să facem loc și tinerilor, pe care nu trebuie să-i alungăm din sistem cu asemenea scandaluri nedorite. Probabil că prof. Roșioru va trebui să-și depună cererea de pensionare, urmând să mai rămână la catedră până la primirea deciziei”, a conchis prof. Miu. Evident, l-am întrebat pe prof. Roșioru dacă este adevărat că se înscrie sub normativ și totuși mai solicită prelungire și ne-a declarat: „A fost o greșeală din partea directoarei Mariana Rășanu, când a trimis raportarea la ISJ. Eu, în orar, acum, am 17 ore: 7 ore la gimnaziu și două ore la SAM unde predau istorie și alte trei ore de cultură civică la gimnaziu plus încă cinci ore la SAM de cultură civică și economie”. Soția profesorului, în calitate de fostă directoare timp de 20 de ani a școlii din Ciobanu, i-a sugerat inspectorului general să consulte condica de anul trecut și va vedea că soțul ei a avut 17 ore la catedră. Nu știm unde s-a strecurat ilegalitatea și nu suntem noi cei în măsură să decidem în acest caz, dar în aceeași situație se află numeroși alți profesori pensionabili sau chiar pensionari (un exemplu este la Școala nr. 7), care nu vor să se retragă din învățământ sub nicio formă, considerând că vechimea le dă dreptul să solicite eterne prelungiri. În anul școlar 2009-2010, 123 de cadre didactice pensionare au rămas în sistem ca titulari.