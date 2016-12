Primăria Medgidia susţine proiectele pentru copii şi tineri

Primăria Medgidia susține proiectele pentru copii și tineri

Ştire online publicată Marţi, 11 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primăria Municipiului Medgidia va cofinanța proiectul „START la Antreprenoriat!”, derulat în cadrul Programului Tineret în Acțiune, cu suma de 2.964,75 euro. Proiectul a fost aprobat și are o valoare totală de la 11.859 euro, din care 8.894,25 euro vor fi finanțați prin Programul Tineret în Acțiune.Grupul țintă este reprezentat de elevi din clasele terminale ale Liceului Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia, cu vârsta cuprinsă între 17-20 de ani, proveniți din medii defavorizate, cu resurse financiare reduse. Proiectul se derulează în perioada februarie - septembrie 2014.Acest proiect este necesar pentru promovarea și sprijinirea activităților din domeniul social, în vederea scăderii riscului de abandon și excluziune socială a persoanelor aflate în nevoie. Un alt proiect în care s-a impli-cat Primăria Municipiului Medgidia este „Sinergii pentru viitor - FRDS”. Proiectul are ca parteneri Aso-ciația Sigma Development Center, Asociația Med Cer, Asociația „Curcubeul cunoașterii”, precum și cu unitățile de învățământ din oraș. Proiectul va fi depus la Fondul Român de Dezvoltare Socială și va fi implementat după aprobarea finanțării.În baza acestui proiect, muni-cipalitatea are în plan deschiderea unui centru de terapie pentru copiii care suferă de autism. În prezent, s-au identificat 14 copii care suferă de această afecțiune. Pe lângă acești copii, vor fi incluși în program și alți copii, cu dizabilități fizice sau psihice, precum și copii marginalizați în comunitățile școlare.Beneficiarii programului vor fi 200 de copii, precum și familiile acestora.