La Constanța

Prima simulare a Bacalaureatului, în luna martie

În timp ce Inspectoratul Școlar al Municipiului București anunță primele simulări ale Bacalaureatului și Evaluării Naționale pe data de 30 ianuarie, la Constanța deja s-a tras linie la prima dintre aceste simulări, la elevii de clasa a VIII-a.Din dorința de a nu se reedita eșecul de la simularea Evaluării Naționale ce a avut loc la începutul lunii decembrie și care s-a soldat cu 80% medii sub nota 5, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va programa simularea Bacalaureatului în luna martie.„Dorim ca elevii să aibă timpul necesar pregătirii acestei simulări. Din punct de vedere logistic, atât Inspectoratul Școlar, cât și unitățile de învățământ nu reclamă probleme, de aceea ne îndreptăm atenția prioritar către elevi. Este important pentru ei să poată fi motivați și încurajați să intre în examenele propriu-zise din vară încrezători în forțele lor”, a declarat pentru „Cuget Liber” prof. dr. Răducu Popescu, inspector general.Chiar dacă nu au apărut normele metodologice de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2013, modele de subiecte au fost postate totuși, așa încât bacalaureații ar avea surse de inspirație în ceea ce privește gradul de dificultate. Simulările vor avea loc în aceleași condiții ca și cele de la examenele propriu-zise. Astfel, elevii vor fi supravegheați cu camere video. Conform planului de acțiune pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute de candidați la examenele naționale din 2013, ISJ Constanța a anunțat într-o conferință de presă că vor fi organizate în cel de-al doilea semestru al anului școlar două sesiuni de simulări.Reamintim că examenul de bacalaureat din 2013 va fi susținut la aceleași probe ca cele din acest an. În perioada 10-28 iunie candidații vor fi evaluați la probele orale, iar din 1 până în 5 iulie vor fi testați la probele scrise, rezultatele finale urmând să fie afișate în 12 iulie.Examenul de bacalaureat din 2013 începe în 10 iunie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de co-municare orală în limba română (proba A), susți-nută până în 12 iunie. În perioada 12-14 iunie va avea loc proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), urmată în 17-21 iunie de proba de evaluare a competențelor digitale (proba D) și în 25-28 iunie de proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).Probele scrise de la bacalaureat vor fi susținute în 1 iulie la Limba și literatura română (proba E a) și în 2 iulie - la Limba și literatura maternă (proba E b). Testarea va continua în 3 iulie cu proba obli-gatorie a profilului (proba E c) și în 5 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării (proba E d).Rezultatele vor fi afișate în 8 iulie, până la ora 12.00, iar contestațiile vor fi depuse în aceeași zi, între orele 12.00 și 16.00, urmând ca în perioada 9 -11 iulie să fie soluționate. Rezultatele finale vor fi afișate în 12 iulie.