Prima ediţie a taberei de arheologie callatiană, la Mangalia

Prima ediție a taberei de arheologie callatiană, la Mangalia

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia și Facultatea de Istorie a Universității din București, cu susținerea Primăriei Mangalia și a Statului Major al Forțelor Navale, organizează, la Mangalia, prima ediție a Taberei de arheologie CALLATIANA. „Printre activitățile taberei din acest an, am inclus și vizitarea muzeului, unde studenții vor putea vedea, printre exponate, singurul papirus descoperit în România, readus în țară, anul trecut, de la Moscova. De asemenea, am trecut în program vizitarea siturilor arheologice callatiene: zidul de nord al cetății Callatis și colțul de nord-vest, necropola romano-bizantină cu mormintele de tip hypogeu și cartierul de epocă romano-bizantină, restaurat și conservat în subsolul unui complex hotelier din Mangalia. În această săptămână, lucrăm patru specialiști în arheologie și opt studenți, dar intenționăm ca, de anul viitor, să mărim numărul colectivului de cercetare. La sfârșitul săptămânii, vom reveni cu detalii despre rezultatele cercetărilor”, a precizat cercetător științific dr. Sorin Marcel Colesniuc, directorul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia.