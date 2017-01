Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură

Prima ediție a Festivalului Internațional de Literatură

Ştire online publicată Vineri, 17 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Muzeul Țăranului Român din București va găzdui, în perioada 29 - 31 octombrie, prima ediție a Festivalului Internațional de Literatură ce va reuni autori din România, Irlanda, Polonia, Ungaria și Germania, care își propun rescrierea hărții Europei prin prisma mobilității scriitorului, informează organizatorii. Festivalul își propune să dezvolte tema multiculturalității și a granițelor reale, geografice, sociale sau psihologice. Temele propuse spre discuție vor fi oportunitățile pe care le oferă Europa de Est scriitorilor, influența pe care o are în prezent trecutul comunist al Europei de Est și secretele succesului internațional al scriitorilor est-europeni. Invitați speciali vor fi Philip Ó Ceallaigh (Irlanda), Wojciech Kuczok (Polonia), Juli Zeh (Germania), Attila Bartis (Ungaria) și György Dragomán (Ungaria). În cele trei zile de festival vor fi organizate dezbateri cu cei cinci autori străini invitați și cunoscuți scriitori români post-decembriști, T. O. Bobe, Filip Florian, Florin Lăzărescu, Dan Lungu, Mitoș Micleușan, Cezar Paul-Bădescu, Simo-na Popescu, Cristi Rogozanu, Ana Maria Sandu, Lucian Dan Teodorovici și Elena Vlădăreanu. Irlandezul Philip Ó Ceallaigh s-a stabilit în 2000 în România, după numeroase călătorii în Rusia, Spania, Statele Unite, Georgia sau Kosovo. Experiențele din România fac subiectul volumului său de debut, „Însemnări dintr-un bordel turcesc”, distins cu Rooney Prize for Irish Literature și cu Glen Dimplex New Writers Award 2006, fiind cel mai bun debut al ultimilor ani, în opinia criticilor britanici. Wojciech Kuczok s-a născut în Polonia, dar este cunoscut în literatura central-europeană datorită volumului „Mizeria”, pentru care a primit premiul NIKE în 2004. Romanul este povestea tragică a copilăriei naratorului în casa sa din Silezia. Juli Zeh s-a născut în Germania, a studiat la Passau și Leipzig, a fost stagiară la New York în cadrul ONU și a obținut burse și studii de specializare în Polonia, Bosnia-Herțegovina, Croația, Bulgaria și Austria. Primul său roman, „Vultur și înger” a fost tradus în 28 de limbi și distins cu Deutscher Bücherpreis, ulterior primind numeroase alte premii. „Eu nu cred că «Estul geografic» exercită o influență deosebită asupra autorilor. Literatura mea reflectă experiențele trăite la frontieră, dar nu e vorba de o frontieră geografică între Vest și Est, ci de una a timpului”, spune Zeh. Attila Bartis și György Dragomán s-au născut la Târgu-Mureș, dar s-au stabilit în Ungaria în perioada comunistă. Au primit premiile Tibor Déry și Sándor Máray și în romanele lor se regăsește influența experienței românești. „Regele alb” al lui Dragomán reliefează contrastul între inocența copilăriei și ororile regimului totalitar ceaușist