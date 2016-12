Prima carte scrisă din mers, semnată de Mihai Barbu

„Această carte am scris-o pe parcursul călătoriei mele, iar când am ajuns acasă nu am avut ce să modific“, așa și-a prezentat Mihai Barbu cartea „Vând Kilometri“.Mihai Barbu și-a început cariera de jurnalist fotoreporter la 22 de ani. De fiorii dragostei unei motociclete a dat atunci când a văzut-o pe Roua, o Yamaha Virago de 250 cmc, așteptându-l cuminte în vitrina unui magazin de pe bulevardul Dacia din București. Potrivit declarației făcute pe blogul personal „a urmat o poveste de dragoste, complicată la început, ca orice iubire, care încă mai arde și în urma căreia mi-am rupt o mână”Jurnalistul Mihai Barbu a fost prezent, așa cum a promis, la finele acestei săptămâni, la Galeria de Artă din cadrul complexului Tomis Mall, locație ce a găzduit expoziția de artă fotografică și prezentarea cărții „Vând Kilometri”. Jurnalistul a purtat un dialog deschis cu publicul, și a răspuns tuturor întrebărilor ce i-au fost puse.Pe lângă fotografiile imor-talizate în călătoria lui, esența evenimentului a făcut-o de fapt povestea călătoriei, divulgată într-o manieră care să stâr-nească interesul pentru a citi cartea.Ideea de a pleca în ambițioasa călătorie spre Mongolia i-a venit fulgerător, în timp ce vorbea cu un alt prieten de-al său motociclist la telefon. Prietenul lui i-a povestit că a stat de vorbă cu un mecanic care a călătorit cu propria motocicletă prin toată lumea, și a trecut și prin Mongolia.Din acel moment, Mihai Barbu a știut că trebuie să ajungă neapărat acolo, iar timp de doi ani, s-a pregătit continuu pentru marea călătorie, punând la punct orice detaliu. Drumul, dus-întors, l-a făcut pe motocicletă, parcur-gând peste 26.000 de km.Pe toată durata excursiei „am avut un cort cu mine în care îmi petreceam unele nopți, am dormit și în popasuri de pe marginea drumului, am stat chiar și la oameni acasă”, spune jurnalistul.Cel mai impresionat, în decursul celor patru luni fără zece zile ale călătoriei sale, a fost de cele două țări în care s-ar întoarce „chiar și mâine”, Mongolia și Tacikistan, „atât din punct de vedere al peisajelor, dar și al oamenilor, a tipurilor de caractere întâlnite acolo”, a mai adăugat Barbu. Fotografiile care au fost făcute în aceste locații, dar nu numai, au fost realizate exclusiv de el însuși, chiar și cele în care apare personal.Pe parcursul călătoriei, jurnalistul a continuat să-și documenteze cititorii pe blogul personal, care a câștigat primul loc la secțiunea „Professional foto blog” în cadrul RoBlogFest 2010, și pe forumuri de specialitate, atingând vizionări record de peste 110, 000 de vizitatori.De asemenea, Mihai Barbu a fost inclus în lista de zece români selectați de Discovery Channel pentru seria de scurtmetraje „Descoperă eroul din tine”.Cu toate acestea, Mihai Barbu și-a păstrat modestia, declarând, pentru „Cuget Liber”: „Ceea ce am făcut eu nu este deloc complicat. Este o călătorie care se realizează mai ușor decât își imaginează oamenii, și oricine este capabil să facă acest lucru. Eu nu sunt cu nimic mai special decât restul oamenilor”.