„President’s Day”, sărbătorită la American Corner

Ştire online publicată Marţi, 24 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Miercuri, 25 februarie, de la ora 12, American Corner Constanța organizează „President’s Day”, eveniment la care sunt invitați studenți ai Universității „Ovidius”. Coordonatorul evenimentului este lect.dr. Raluca Rogoveanu, care le va vorbi studenților despre semnificația acestei zile și despre sistemele electorale americane, comparativ cu cele autohtone. De asemenea, studenții vor putea afla mai multe despre perioada președinților George Washington, Abraham Lincoln și a noului președinte Barack Obama. După prezentare va avea loc proiecția filmului documentar „Making the Message: the Fight for the Presidency”, realizat de Discovery Channel. Numele oficial al acestei zile este Washington’s Birthday și se sărbătorește în a treia zi de luni din luna februarie, în onoarea președinților George Washington și Abraham Lincoln, ambii fiind născuți în această lună, George Washington pe 22, iar Abraham Lincoln pe 12.