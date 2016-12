Preşedintele Universităţii "Andrei Şaguna" promovează educaţia multiculturală

Președintele Universității "Andrei Șaguna" promovează educația multiculturală

La Shanghai, s-a desfășurat recent cea de-a 8-a ediție a SILF (Shanghai International Library Forum), la care au fost prezenți peste 60 de delegați ai „Windows of Shanghai”, din lume, alături de colegii lor din China.În 2002, Biblioteca din Shanghai a inițiat, cu sprijin guvernamental, Pro-gramul „Window of Shanghai”, prin care înființa centre de documentare în biblioteci, universități sau asociații de prietenie din lume, donând anual fiecărui centru sute de volume, în limbi de circulație internațională, care acoperă teme diverse: istorie, economie, mediu, politică, medicină, filosofie, cultură și civilizație.Universitatea „Andrei Șaguna” a devenit în 2008 „Window of Shanghai”, alegerea locației având la bază mai multe argumente: Constanța și Shanghai sunt orașe înfrățite; Consulatul General al Chinei la Constanța a nominalizat Universitatea „Andrei Șaguna”, în anul 1999, „pentru a derula programe cultural-științifice și a desfășura schimburi culturale între cele două orașe, în colaborare cu Shanghai Friendship Promotion Foundation”. La Universitatea „Andrei Șaguna” funcționează, din anul 2000, o Asociație de Prietenie cu R.P. Chineză, care a inițiat și dezvoltat parteneriate academice și culturale și care organizează anual numeroase activități culturale dedicate Chinei. De asemenea, Universitatea „Andrei Șaguna” a fost inclusă în programul vizitei la Constanța, în anul 2004, a Excelenței Sale Hu Jintao, președintele R.P. China.Prezent la manifestare, prof.univ.dr. Aurel Papari, președintele Universității „Andrei Șaguna” și al filialei Asociației de Prietenie cu R.P. Chineză, a prezentat în lucrarea sa importanța programului pentru educația multiculturală, care, în contextul evenimentelor globale, se impune ca obiectiv principal al instituțiilor academice.