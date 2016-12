Preşedintele şi vicepremierul Ungariei, la pelerinajul religios de la Şumuleu Ciuc

Președintele și vicepremierul Ungariei, la pelerinajul religios de la Șumuleu Ciuc

Sâmbătă, 18 Mai 2013

Președintele Ungariei, Janos Ader, și vicepremierul țării vecine, Zsolt Semjen, participă, în calitate de pelerini, la procesiunea religioasă organizată astăzi la Șumuleu Ciuc, cu prilejul Rusaliilor catolice, potrivit Agerpres.ro.Pelerinajul de pe muntele Șumuleu, la care sunt prezenți aproximativ 100.000 de oameni, este considerat cel mai mare de acest fel din Europa Centrală și de Est.Procesiunea din acest an, cea de-a 446-a, se desfășoară sub motto-ul 'Fericită ești, tu, care ai crezut!' și este preluat din Evanghelia după Luca. Mulți dintre pelerini au venit pe jos de la sute de kilometri, printre aceștia numărându-se și fratele Krisztian, misionar voluntar pe lângă Ordinul 'Misionarele Carității', care a sosit joi seara la Șumuleu, după ce a parcurs aproape o mie de kilometri. Acesta a pornit către locul pelerinajului la mijlocul lunii martie, dintr-un sat de lângă orașul Pecs, din Ungaria.Președintele Ungariei, Janos Ader, împreună cu soția sa, și vicepremierul ungar, Zsolt Semjen, se află în vizită privată în România.Sfânta Liturghie de Rusaliile catolice a început la ora 12,30 și se desfășoară în altarul în aer liber de pe muntele Șumuleu Mic, la marginea municipiului Miercurea Ciuc.Călugării de la biserica franciscană au realizat o copie a statuii Sfintei Fecioare Maria de la Șumuleu Ciuc, făcătoare de minuni, pe care o vor dona mănăstirii Czestochowa din Polonia, unde anual are loc un pelerinaj catolic de proporții. La această mănăstire există o icoană cunoscută sub numele de ''Madona neagră''.Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu are o tradiție de peste patru secole. În 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioșilor din scaunele secuiești Ciuc, Gheorgheni și Casin. Aceștia, adunați la Șumuleu sub conducerea preotului Istvan din Joseni, au pornit să înfrunte armata principelui. În acest timp, cei rămași la biserică - bătrânii, femeile și copii - s-au rugat la statuia Fecioarei Maria să-i ajute pentru a-și apăra credința. După respingerea atacului, împodobindu-și steagurile cu crengi de mesteacăn, bărbații s-au întors la Șumuleu și împreună cu ceilalți s-au rugat Domnului și Sfintei Fecioare, exprimându-și astfel recunoștința pentru obținerea victoriei.În memoria acestui eveniment istoric, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Șumuleu-Ciuc, se roagă la statuia făcătoare de minuni, înconjoară în procesiune dealul Șumuleul Mic, iar la coborâre își împodobesc steagurile cu crengi de mesteacăn.Polițiștii atenționează că traficul rutier va fi aglomerat în județul Harghita, după ora 15,00, când se va încheia procesiunea.