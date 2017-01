Preşedintele Senatului a primit, la Constanţa, primul titlul academic din carieră

Nostalgic după vremurile din tinerețe petrecute în zona „La trei papuci“

„Să știți că practic tenis, de aceea mă mențin în formă“, a spus președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, ieri, la primirea făcută de numeroase personalități locale la Universitatea „Andrei Șaguna”. „Nu obosesc niciodată”, a adăugat Văcăroiu, începând apoi șirul unei povești nostalgice din anii studenției, din cartierul „La trei papuci”. Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a primit ieri, la Constanța, din partea Universității „Andrei Șaguna”, titlul de Doctor Honoris Causa, fiind primul titlu academic din cariera senatorului. „S-ar putea să îmi supăr colegii de la universitatea din Pitești, pentru că și ei mi-au făcut o asemenea ofertă, însă am revenit cu mare drag la Constanța”, a declarat senatorul, la o ceașcă de cafea, servită cu academicianului Constantin Bălăceanu - Stolnici, prof. George Pruteanu și reprezentanții presei. „Sunt jumătate constănțean, mama este născută aici, iar eu am amintiri frumoase. Am venit cam rar în ultimii ani, dar de fiecare dată când ajung îmi amintesc foarte clar de zona Trei papuci”. Senatorul a trecut brusc la lucruri serioase, spunând că ceremonia de ieri, de la „Andrei Șaguna”, îi oferă posibilitatea de a vorbi studenților despre efectele globalizării și evoluțiile secolului XXI. Nicolae Văcăroiu, într-o scurtă și degajată conferință de presă, profitând de conjunctură, și anume vizita la o universitate, s-a declarat nemulțumit de sistemul de învățământ preuniversitar românesc: „Sistemul educațional comunist era organizat, acesta a fost atuul lui, acum fiecare ministru aduce câte o inovație, de unde rezultă și haosul creat. În plus, a scăzut enorm calitatea învățământului, din mediul rural doar 1 - 2 % dintre copii reușind să pătrundă în facultățile de la orașe. În plus, în mediul rural, la ora actuală, avem 40.000 de suplinitori, principalul lucru care ar trebui să îngrijoreze factorii de decizie. Dacă la ciclul universitar salariile profesorilor au ajuns la un nivel cât de cât optim și motivant, la nivel preuniversitar, încă se mai lucrează la acest lucru. Iar salarizarea este un factor decisiv pentru migrația profesorilor din mediul rural către oraș“. Nicolae Văcăroiu s-a declarat încântat de numărul tot mai mare de facultăți particulare apărute în ultimii ani, oferindu-se, astfel, șansa perfecționării nu numai a tinerilor, ci a mai multor categorii sociale.