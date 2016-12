Preşedintele Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor condamnă politica anticulturală a Consiliului Judeţean

Președintele Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor condamnă politica anticulturală a Consiliului Județean

Pe 15 iulie, Consiliul Județean lua decizia reorganizării instituțiilor de cultură constănțene. „Absorbit” de noua entitate, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (nici măcar titulatura nu sugerează ideea de artă plastică), Muzeul de Artă nu se regăsește, însă, negru pe alb, în noua organigramă publicată pe site-ul Consiliului Județean. Astfel, o instituție cu un patrimoniu de invidiat - 8.000 de lucrări - rămâne cu o situație incertă. Mai mult decât atât, în graba de a aplica cât mai repede cu putință Ordonanța 63 privind reducerile bugetare, Consiliul Județean a ignorat alineatul 2 al art. 30 din Legea Muzeelor și Colecțiilor 311/2003, care prevede: „Orice reorganizare a muzeelor sau colecțiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităților administrației publice locale se aprobă prin hotărârea autorităților publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, CU AVIZUL PREALABIL AL COMISIEI NAȚIONALE A MUZEELOR ȘI COLECȚIILOR”. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este un organism științific consultativ și de avizare în domeniu din cadrul Ministerului Culturii, fiind condusă de Ernest Oberländer-Târnoveanu. El a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, că situația gravă din Constanța va fi analizată în cadrul unei ședințe a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. „Considerăm că hotărârile de desființare a Muzeului de Artă și de reducere a activității muzeelor din țară sunt decizii greșite care nu se bazează pe analiza concretă a situației patrimoniului din muzee și a forței de muncă necesare pentru gestionarea sa. Ce s-a întâmplat la Constanța a fost pur și simplu o acțiune extrem de pripită, după părerea mea, în afara cadrului legal. Acest lucru nu s-a întâmplat nici în cei mai negri ani ai dictaturii lui Ceau-șescu și cu atât mai puțin putem să îl acceptăm în 2010”, a spus Ernest Oberländer-Târnoveanu. „Ce s-a întâmplat la Constanța e un caz grav de încălcare a legislației privind patrimoniul cultural național“ Președintele Comisiei a subliniat, totodată, apetența pentru comasări și desființări a consilierilor județeni: „Din păcate, Consiliul Județean Constanța are o istorie destul de lungă în a lua decizii pripite, ca să nu spun altceva, în ceea ce privește instituțiile muzeale. Însă, de data aceasta, lucrurile sunt mult mai grave, pentru că încearcă să dea un aspect legal unei acțiuni care nu vizează decât distrugerea culturii în ansamblu în județul Constanța. Ceea ce s-a întâm-plat cu muzeele nu e decât un aspect dintr-o politică anticulturală pe scară mare practicată de conducerea Consiliului Județean Constanța”. De asemenea, Ernest Oberländer – Târnoveanu consideră că „ceea ce s-a întâmplat la Constanța e un caz grav de încălcare a legislației privind pa-trimoniul cultural național, o acțiune care nu are paralelă în Uniunea Euro-peană”. „Așa ceva nu s-a întâmplat și nici nu cred că se va întâmpla în nicio țară europeană”, punctează președintele Comisiei. Ernest Oberländer – Târnoveanu a asigurat de faptul că se va ocupa în detaliu, în cadrul Comisiei pe care o conduce, de cazul Muzeului de Artă, argumentând: „Constanța nu înseamnă doar festivaluri de samba sau liturghii pe malul mării. Constanța e un centru cultural important al Româ-niei și e păcat ca el să piardă un patri-moniu atât de greu constituit. Noi nu ne dăm seama cât de important este acest Muzeu de Artă. Este unul dintre cele mai mari muzee de artă din Româ-nia și cea mai importantă instituție pentru istoria artei din Dobrogea. Colecțiile lui sunt inestimabile”. Hotărâre validată - pensionare accelerată Imediat după reorganizarea muzeelor constănțene, Consiliul Județean a dispus pensionarea directorului Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu, în aceeași zi cu validarea hotărârilor, respectiv 21 iulie. Fără, însă, a-i da timp fostului director de a realiza inventarul celor 8.000 de lucrări aflate în patrimoniul muzeului, așa cum se impune în cazul instituțiilor reorganizate. Conform dr. Gabriel Custurea, directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, instituție care a absorbit Muzeul de Artă, inventarul utilităților tehnice are loc în 15 zile de la dispariția instituției, în timp ce inventarul lucrărilor se va realiza în cursul acestui an. În acest timp, dr. Doina Păuleanu, deși nu mai este director al Muzeului de Artă prin hotărârea Consiliului Județean, este încă responsabilă de patrimoniul instituției pe care a condus-o timp de aproape 40 de ani. „Fără îndoială că un director de instituție trebuie să predea gestiunea instituției celui care îi succede. Nu este normal, nu scrie nicăieri că doamna dr. Păuleanu trebuia să fie pensionată în același moment în care s-a desființat instituția. Aici, dincolo de litera legii, probabil că sunt multe alte lucruri de care ar trebui să ținem seama”, consideră Ernest Oberländer – Târnoveanu. Potrivit lui Gabriel Custurea, Consiliul Județean are „răspunderea morală” de a o chema să asiste la inventarul lucrărilor pe dr. Doina Păuleanu: „Așa mi s-ar părea normal. Dar nu sunt eu arbitrul eleganței în acest județ”, declară directorul MINAC. Ședința Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor va avea loc la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, urmând să fie supusă analizei specialiștilor din cadrul Ministerului situația muzeelor din toată țara: „Din păcate, nu doar în județul Constanța s-au întâmplat lucruri destul de grave, ci și în județul Tulcea. Nu la fel de grave ca cele din Constanța, trebuie să recunosc, dar nu sunt mai puțin importante”. Președintele Comisiei a mai precizat că va face apel la organizațiile neguvernamentale din țară în ceea ce privește problema Muzeului de Artă: „Există suficiente mijloace pentru ca vocea noastră să fie auzită și, din fericire, există în România organizații neguvernamentale care se ocupă cu destul de multă eficiență de protecția patrimoniului. Ele vor reacționa, iar noi le vom da tot sprijinul logistic”.