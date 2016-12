Preşedintele Clubului Umoriştilor Constănţeni, invitat la un workshop, la UMC

Președintele Clubului Umoriștilor Constănțeni, invitat la un workshop, la UMC

Astăzi, la Universitatea Maritimă din Constanța, are loc a patra ediție a workshop-ului național „Cercetare și expertiză inginerească la Constanța”, cu tema „Inovarea și creativitatea în societatea cunoaș-terii”.Cele 23 de lucrări selectate sunt din domeniile cercetării (teoretice și practice) și al expertizei inginerești. Sunt prezentate soluții concrete pentru o largă gamă de domenii: maritim, marin, naval, IT, militar, construcții, industrie, economie, învățământ preuniversitar și universitar, conservare patrimoniu, expertiză/evaluare etc.Lucrarea prezentată de prof. Ion Băraru (Centrul de Cercetări al Elevilor - strategia STEM) este un exemplu reprezentativ referitor la identificarea de soluții pentru pregătirea viitorilor cercetători. Soluția prezentată de ing. Miron Procop, un alt exemplu, are la bază o invenție proprie brevetată. Alte soluții se bazează pe finanțarea obținută prin accesare de fonduri europene. O altă noutate a acestei ediții o reprezintă lucrările de cercetare din domeniul Forțelor Navale.Un moment literar deosebit, similar cu cel de la ediția a doua, va fi asigurat de ing. Dan Norea, președinte al Clubului Umoriștilor Constănțeni și membru al Cercului „Clubul Inginerilor Epigramiști” - AGIR.Dedicat sărbătoririi „Zilei cercetătorului și proiectantului din România”, evenimentul este organizat de UMC și Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - sucursala Constanța, în colaborare cu Asociația Experților Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).