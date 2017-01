Preşcolarii colindători au deschis Săptămâna Diversităţii

Preșcolarii colindători au deschis Săptămâna Diversității

Timp de cinci zile, o serie de manifestări culturale și tradiționale, proiecte și parteneriate tradiționale se vor desfășura în cadrul „Săptămânii diversității“. Ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, a început „Săptămâna diversității“. Activitatea este organizată de ISJ și are ca scop evidențierea diversității religioase, promovarea modelului interetnic dobrogean în Europa, a educației interculturale și a valorilor ei formative, precum și prezentarea tradițiilor și a obiceiurilor de iarnă. Până vineri, vor avea loc mai multe evenimente în cadrul proiectului interinstitutional. La deschidere au fost prezenți copii, cadre didactice, părinți. Inspectorul școlar adjunct Mircea Vrană a subliniat importanța evenimentului și a faptului că participă reprezentanți ai mai multor etnii. „Este bine să ne reamintim în fiecare an că se apropie sărbătorile, și să le întâmpinăm cu ase-menea manifestări culturale și tradiționale“, a spus inspectorul adjunct Mircea Vrană. Copiii au adus bucuria Crăciunului Manifestările au fost deschise cu binecuvântarea ÎPS Teodosie, care le-a vorbit celor prezenți în sală, atât copii cât și părinți despre frumusețea colindelor și a obiceiurilor de iarnă. „Nicăieri nu se oglindește mai bine chipul lui Dumnezeu decât prin copiii noștri, care poartă cu ei bucuria nașterii Domnului”, a spus ÎPS Teodosie. Discursul său a fost urmat de un repertoriu de colinde și urări interpretat de preșcolarii de la grădinița „Mugurel“. Micuții colindători au fost răsplătiți pentru spectacolul oferit și pentru strădania cu care au învățat multe cântecele cu dul-ciuri din partea organizatorilor. Etnii diferite, cu aceleași obiceiuri La deschiderea manifestărilor au mai fost prezenți mai multe etnii din Dobrogea, și anume vicepreședintele Uniunii Armenilor Carmen Dropol, Aurelia Alexe, din partea Asociației Etnicilor bulgari „Edinstvo”, și Francisc Palosi, vicepreședintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Aceștia au venit însoțiți de tineri îmbrăcați în costume populare, specifice etniilor. „În general, sărbătorile nu sunt diferite de cele ale altor etnii, cu excepția Crăciunului. Nu suntem pe stil vechi, dar noi sărbătorim pe 6 ianuarie și Nașterea Domnului și Boboteaza“, a spus vicepreședintele Uniunii Armenilor Carmen Dropol. Francisc Palosi, din partea maghiarilor, a spus și el că maghiarii au aceleași obiceiuri. „Participăm în fiecare an la aceste evenimente pentru că e o plăcere să vezi cum copiii încearcă să își manifeste bucuria venirii sărbătorii de Crăciun“, a spus reprezentantul maghiarilor.