Presa - ciuca bătăilor ministeriale

Zilele acestea, Liceul „Callatis” din Mangalia găzduiește Consfătuirea națională a inspectorilor școlari generali adjuncți responsabili cu politicile de personal, a inspectorilor școlari cu managementul resurselor umane și a informaticienilor din inspectoratele școlare. După deja purul stil românesc cu o lungă și plictisitoare prezentare a activității învățământului constănțean pentru „special guest star” Zvetlana Ileana Preoteasa, secretar de stat pentru învățământ preuniversitar, și invitații, a urmat și cuvântul „măriei sale”. Care, surprinzător, a debutat cu deloc măgulitoarea situație a elevilor de etnie romă, mărturisind că are prieteni țigani și că este onorată că unii dintre ei „mă consideră pe mine prietena lor”. A continuat afirmând că în sală se află creierele tuturor inspectoratelor școlare din țară, pentru că inspectorii de personal sunt cei „mai buni pregătiți” (finuț… observabil… nu cumva „cei mai bine pregătiți”?) Din cuvântarea… ministerială „Când deschizi televizorul pe toate canalele este învățământul, cu problema violurilor, bătăilor, abandonului școlar. Îți dă senzația că școala românească a intrat undeva în colaps și nu se mai poate redresa sub nici o formă. Totul se răsfrânge asupra relației dintre profesor și elev. Această mediatizare excesivă a lucrurilor negative din sistemul de învățământ se răsfrânge negativ”. S-a lăudat cu decongestionarea materiei… „de fapt cu primul pas, după care urmează și altele” # „Am trecut cu bine și peste mediatizatul bacalaureat, proba de limba română… Anul acesta fiind bacalaureat electoral a fost o nebunie mediatică: ce le facem noi copiilor noștri?” # „Va începe în această toamnă un amplu program de construire de săli de sport în mediul rural” # „Oare profilul unui copil peste 20 de ani va fi acela al unuia învățat să fure, pentru că la tezele cu subiect unic profesori de-ai noștri îngăduie copierea la clasă? Îl învață că nu are valoare nota, că cel care învață tot timpul și ia notă mai mică sau egală o face degeaba”. Declarațiile secretarului de stat la întrebările presei Ați afirmat că se copiază la teze. Mai au vreo importanță aceste lucrări la admitere? „Întotdeauna este importantă admiterea în liceu, însă am spus-o și o repet: oamenii formează sistemul. Dacă într-o anumită școală într-o anumită clasă s-a copiat la teza cu subiect unic, s-a copiat din cauza celor care i-au supravegheat, nu din cauza ministrului. Asta nu înseamnă că sistemul nu este bun, ci foarte bun, exact așa cum este în Uniunea Europeană, în Statele Unite ale Americii, când elevii sunt evaluați permanent și continuu, nu o singură, dată într-un singur moment. Bineînțeles, până se va regla sistemul, vor fi o serie de sincope cum sunt și acum. Un elev care ajunge în clasa a IX-a într-o clasă în care nu are ce căuta pentru că nu are cunoștințele necesare, și s-au întâmplat astfel de cazuri, ajunge corigent și chiar repetent. Pe parcurs se cern. Dar până la urmă, cei care supraveghează la clasă vor înțelege că au o mare responsabilitate și că nu te poți juca cu destinul unui copil”. …E de vină presa că sunt violențe în școli? „Nu ați înțeles. Dintr-un caz de violență într-o școală ca să faci subiect number one pe toate posturile de televiziune naționale nu ajută pe nimeni!” De ce nu face acest guvern ceva ca părinții să rămână acasă să-și supravegheze copiii și să nu mai fie atâta violență în școli? „Până în 90, toată lumea era disperată că nu se putea ieși din România, acum se poate. Și chiar în România, conform afirmațiilor premierului Tăriceanu, produsul intern brut are cea mai mare creștere din Uniunea Europeană – 4,5%”. Și totuși părinții pleacă la muncă afară!!! „Pentru că, în 16 ani de guvernare PSD, acolo s-a ajuns. Deci noi nu facem acum altceva decât să îndreptăm ce s-a pierdut în ultimii ani…”. Și dusă a fost! De supărare? Și-atunci, prin regula de trei simple, concluzia este că PSD este de vină pentru violența în școli?