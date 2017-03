Premiul "Revoluţie de manual", acordat Asociaţiei Elevilor

Premiul "Revoluție de manual", acordat Asociației Elevilor

Zilele trecute, la București, a avut loc a VIII-a ediție a Galei Premiilor Participării Publice, sub sloganul „Primul aprinde lumina”, eveniment anual organizat de Centrul de Resurse pentru Participare Publică, în cadrul căruia sunt premiate organizațiile și persoanele, care, prin implicarea lor, au produs o schimbare în societate, în anul anterior.Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a primit premiul „Revoluție de manual”, pentru obținerea acordării manualelor școlare gratuite pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a.Reamintim faptul că în urma demer-surilor AEC, acesta este primul an școlar în care elevii din ciclul liceal superior din România au primit manuale școlare gratuite, așa cum prevede Legea educației naționale. Ministerul Educației a încălcat legea timp de cinci ani, refuzând să respecte dreptul elevilor din clasele a XI-a și a XII-a la manuale gratuite. Pentru a obține respectarea legii, printre altele, AEC s-a adresat Curții de Apel Constanța, care, printr-o decizie rămasă definitivă, a obligat ministerul la demararea procedurii de achiziție a manualelor.„Este al doilea an la rând când AEC urcă pe scena Galei premiilor participării publice. Faptul că niște elevi au obligat Ministerul Educației să respecte dreptul la manuale gratuite al celor 400.000 de elevi din ciclul liceal superior, cu un impact bugetar de aprox. 30 milioane de lei, este dovadă vie că schimbarea este posibilă și că noi, beneficiarii primari ai sistemului de educație, putem fi un vector al acesteia”, a declarat Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța.