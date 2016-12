Premiu de popularitate pentru "Utilizarea artei în învăţare"

Premiu de popularitate pentru "Utilizarea artei în învățare"

Zilele trecute, în holul principal al Palatului Copiilor din Constanța, a avut loc faza județeană a concursului „Made for Europe”, fiind înscrise 10 produse finale din nouă proiecte derulate în șapte unități școlare din județ.S-au amenajat standuri pentru fiecare set de produse finale realizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană Erasmus+ și a produselor E-Twinnig, prezente în concurs, fiind implicați peste 50 de elevi. Standurile au fost vizitate de aproximativ 200 de elevi și părinți.De la prof. Geanina Zaharia, inspector școlar proiecte educaționale, am aflat că printre produsele finale s-au numărat jaluzele inteligente, ziare, jocuri ludice, set opțional limba engleză, albume cu foto-grafii, pliante, afișe, broșuri, postere, cărți, ghiduri de bune practici, felicitări.Elevii care au vizitat expoziția au desemnat, pe baza buletinelor de vot, proiectul care a câștigat Premiul de popularitate, respectiv „Through Old Letter to New Friendship”, produsul Ghid pentru profesori și învățători - Utilizarea artei în învățare, derulat de Școala Gimna-zială „Viceamiral Ioan Murgescu” Valu lui Traian.În schimb, la faza națio-nală vor pleca elevii Liceului Tehnologic „Gheorghe Duca” din Constanța, cu ale lor jaluzele inteligente, titlul proiectului fiind „Solar-Hydro-Aeolic: Renewable Energy & Sustainability”.Calitatea și diversitatea produselor au fost evaluate de către Comisia județeană alcătuită din cinci membrii, corespunzător criteriilor cerute în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.