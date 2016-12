Premiile Nobel pentru cercetători

Luni, Medicina deschide sezonul premiilor Nobel, care recompensează în fiecare toamnă cercetători, scriitori și artizani ai păcii, potrivit Agerpres. Ghicirea celui care va obține prestigiosul premiu, creat conform dorinței savantului, antreprenorului și filantropului suedez Alfred Nobel (1833 — 1896) rămâne un exercițiu dificil. În medicină și fiziologie, premiu ce va fi anunțat la Stockholm la 09:30 GMT, ziariștii suedezi specializați în știință de la postul public de radio SR cred în șansele compatriotului lor, Svante Paabo, specialist în paleogenetică, studiul AND-ului strămoșilor îndepărtați ai omului. În cărți ar mai fi, potrivit lor, și alți geneticieni, printre care americanul Jeffrey Gordon, care a studiat sistemul microbian uman, sau Emmanuelle Charpentier (Franța) și Jennifer Doudna (SUA), cu tehnicile lor promițătoare de modificare a genomului. DN îl vede ca favorit pe psihiatrul american Karl Deisseroth, care a reușit să „stingă și să aprindă” celule ale creierului. Marți va fi rândul fizicii, unde DN o consideră printre favoriți pe americanca Deborah Jin, care explorează temperaturi aproape de zero absolut (cea mai scăzută temperatură posibilă,—273 grade Celsius), iar SR optează pentru Vera Rubin, astronom american. Miercuri, la chimie, postul de radio menționat l-ar vedea recompensat pe americanul John Goodenough, ale cărui cercetări au vizat bateriile reîncărcabile, sau pe suedezul Per Siegbahn, specialist în chimie organică. Joi va fi desemnat câștigătorul premiului Nobel pentru Literatură, după Alice Munro (Canada) în 2013 și Patrick Modiano (Franța) în 2014. Premiul ar putea fi atribuit unei femei, ca Svetlana Alexievici (Belarus) sau Joyce Carol Oates (SUA). La acest premiu au fost nominalizați sute de scriitori, care reprezintă diversitatea producției mondiale contemporane, printre care autori celebri ca japonezul Haruki Murakami sau mai puțin cunoscuți, ca somalezul Nurrudin Farah. Vineri, la Oslo, Comitetul Nobel pentru Pace își va anunța alesul pentru acest an. Comitetul norvegian s-ar putea lăsa impresionat de actualitate, sfetnic bun sau rău, care îi impune atribuirea premiului unei instituții sau unei persoane care a atenuat suferința celor ce fug din calea războaielor și regimurilor autoritare.Sezonul atribuirii premiilor Nobel se va încheia în 12 octombrie cu cel pentru economie, care a avut până acum un singur laureat femeie. Dacă ar fi acum a doua, juriul ar putea alege între Claudia Goldin (SUA), care cercetează inegalitățile, și Anne Krueger, specialistă în rente și adeptă a liberului schimb. Fiecare premiu Nobel are o valoare de 8 milioane de coroane suedeze (aproape 855.000 de euro), care se împart între laureați.