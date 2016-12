Premii şi filme tari, în august, la Cinema City

Premii și filme tari, în august, la Cinema City

În luna august, vizita la Cinema City vă aduce cele mai așteptate premiere cinematografice ale lunii, precum și numeroase premii. „Suicide Squad”, „The Secret Life of Pets”, „Pete’s Dragon” sau „Ben-Hur” sunt câteva dintre cele mai spectaculoase premiere care îți aduc porții duble de aventură și spectacol, pentru toate gusturile.Până pe 31 august, luați-vă bilet la film și puteți câștiga peste 1,2 milioane de premii pe loc, garantate, în toate cele 23 de locații Cinema City din țară. Iar dacă vă simțiți norocoși, puteți intra în concurs și pentru marile premii ale verii: o mașină Toyota Aygo, o excursie în Dubai sau unul din cele 23 de vouchere Christian Tour în valoare de 500 de euro fiecare, care se vor acorda prin tragere la sorți.Din 5 august, adunați-vă trupa și urmăriți „Suicide Squad / Brigada Sinucigașilor”. Filmul este disponibil în format 3D, 4DX 3D și IMAX 3D. Apoi, descoperiți ce fac animalele de companie când rămân singure acasă în „The Secret Life of Pets / Singuri acasă”. Pelicula va fi disponibilă în format 2D și 3D dublat, precum și 3D subtitrat.Din 19 august, trăiți aventura lui Pete și a prietenului său dragon într-un film emoționant, pentru întreaga familie, „Pete’s Dragon / Pete și Dragonul”. Filmul va rula în format 3D, variantă dublată. Tot din 19 august, nu ratați nici „Ben-Hur”, o poveste impresionantă despre răzbunare și iertare.Astfel, pentru al șaselea an consecutiv, campania de vară derulată de Cinema City aduce milioane de premii tuturor celor care iubesc filmele și merg la cinema în iulie și august. În perioada 1 iulie - 31 august, fiecare bilet la film înseamnă un premiu instant, garantat, în orice cinematograf Cinema City din România. Premiile constau în bilete gratuite, meniuri și băuturi răcoritoare, dulciuri și multe altele. Toți participanții pot intra în concurs și pentru marile premii ale verii.