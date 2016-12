Premii pentru studenţii de valoare ai României

Premii pentru studenții de valoare ai României

Ministrul Educației și Cercetării Științifice, Mihai Sorin Cîmpeanu, salută performanța obținută de studenții români - 20 de medalii și locul I pe națiuni - la a IX-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Matematică pentru studenți, South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students - SEEMOUS 2015, găzduită de Republica Macedonia.Grație punctajelor excelente, componenții lotului României au cucerit 4 medalii de aur, 7 medalii de argint și 9 medalii de bronz, dar și locul I pe națiuni, locul I pe universități (Universitatea Politehnica din București) și locul I absolut la individual, ocupat de Viorel Andrei Bud (Universitatea București), multiplu medaliat la olimpiadele intenaționale de matematică și în calitate de elev (2013, 2014).Olimpiada Internațională de matematică South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students - SEEMOUS este o competiție universitară de excelență, adresându-se studenților din anii I și II, cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul matematicii. Concursul constă într-o probă scrisă de 5 ore, în cadrul căreia participanții au de rezolvat 4 probleme cu grad ridicat de dificultate.Ediția din acest an s-a desfășurat în orașul macedonean Ohrid, în perioada 3-8 martie, și a reunit 91 de concurenți din 23 universități de prestigiu din Bulgaria, Grecia, Iran, Macedonia, România, Slovenia și Turkmenistan. Din România au participat concurenți reprezentând 5 universități: Universitatea Politehnica București, Universitatea Bucuresti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, ambele din Iași.