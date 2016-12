Premii pentru elevii ingenioşi ai Liceului Internaţional de Informatică

Premii pentru elevii ingenioși ai Liceului Internațional de Informatică

În fiecare an, elevii Liceului Internațional de Informatică din Constanța aduc rezultate spectaculoase României la concursurile și olimpiadele internaționale, motiv pentru care instituția i-a sărbătorit, recent, pe elevii cei mai de succes din anul școlar 2013-2014, printr-o ceremonie emoționantă.O altă categorie de elevi merituoși o constituie ingenioșii care scormonesc știința în căutare de soluții la problemele actuale ale omenirii.Un elev cu care se mândrește Liceul Internațional este Adrian Nicolae, din clasa a XII-a, care a participat la cea de-a VII-a ediție a Olimpiadei ISWEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiad), ce a avut loc, anul acesta, la Houston (SUA) și la care au participat 385 de proiecte din peste 60 de țări. Coordonat de prof. Nebi Ilker Sevim, elevul a realizat un proiect care are ca scop protejarea oamenilor de efectele negative ale radiațiilor electro-magnetice, creând astfel un mediu de viață mai sănătos.Adrian a pornit de la ipoteza că mediul în care trăim este plin de echipamente care emit radiații electro-magnetice, cu care intrăm în contact permanent, iar aceste radiații, conform statisticilor, sunt corelate cu boli precum cancerul, bolile neurologice, disfuncțiile reproductive și de imunitate. Pentru a crea o barieră, Adrian a folosit conceptul Cuștii lui Faraday, construind o plasă metalică ce protejează clădirile de radiații.De asemenea, Adrian a atașat un program android pentru smartphone care calculează nivelul radiațiilor dintr-o încăpere. Jurații au fost foarte impresionați de proiect și i-au acordat acestuia medalia de bronz la Categoria Environment.v v vRecent, la București, s-a desfășurat etapa internațională a Concursului Internațional de proiecte informatice InfoMatrix, competiție aflată la cea de-a XII-a ediție și la care Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța a fost reprezentat de elevul Sebastian Bucur, din clasa a XI-a A. Denumit „Dissociative”, proiectul cu care a participat Se-bastian la secțiunea Artă Compu-terizată a obținut Premiul I cu medalie de aur.Folosind programele MAYA, Madbox, Photoshop, Garageband și After Effects, elevul a dat viață și o incredibilă agilitate personajului principal și a creat o poveste de cinci minute printr-o animație 3D. Povestea filmulețului are ca personaj central un băiețel care găsește un ou și, împins de curiozitate, îl deschide, fapt ce îi schimbă realitatea înconjurătoare. Coordonat de prof. Ali Cabas, Sebastian a creat modelarea, texturarea, animația și, bineînțeles, povestea, demon-strând ce înseamnă arta în vastul domeniu al informaticii.v v vCel de-al treilea elev care a reprezentat cu cinste Liceul Internațional de Informatică este Dragoș Șerban, din clasa a X-a, care a obținut Premiul III cu medalia de bronz, la categoria animație, la EBIKO 2014. Este vorba despre cea de-a X-a ediție a Concursului Internațional de proiecte informatice EBIKO, desfășurat la Ankara (Turcia).Proiectul „Sorting Algorithms Race” este o aplicație care predă, în cadrul disciplinei informatică, algoritmii de sortare, într-un mod interactiv și prietenos, elevii însușindu-și noile concepte prin animații și jocuri interactive. Dragoș este foarte pasionat de programare și, alături de prof. coordonator Ali Cabas, are de gând să-și perfec-ționeze cunoștințele și să-și fructifice, în continuare, rezultatele muncii la alte concursuri de profil.