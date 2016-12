Premii pentru cele mai bune fotografii marine

Astăzi, de la ora 12,30, Alianța Franceză Constanța organizează, la Muzeul Marinei Române, vernisajul expoziției de fotografie „Meseriile mării”/„Les métiers de la mer”. „Este vorba de o expoziție realizată în urma concursului lansat cu trei luni în urmă de instituția promotoare a francofoniei din orașul nostru, în parteneriat cu CMA Ships Romania și Muzeul Marinei Române din Constanța”, declara prof. Ileana Meheleanu, președintele filialei constănțene. Alianța Franceză Constanța a propus, anul acesta, în primă ediție, o competiție adresată pasionaților de fotografie. Tema concursului a fost în acord cu specificul locului, fiecare fotografie trebuind să surprindă legătura omului cu marea sau influența acestuia asupra mării, în exercitarea profesiilor specifice domeniului maritim. Juriul, format din specialiști și artiști consacrați în domeniu, a stabilit câștigătorii, conform unor criterii de evaluare precum adecvarea cu tematica propusă, creativitatea și originalitatea și, desigur, calitatea tehnică a fotografiei. Câștigătorii primei ediții a acestui concurs sunt: locul I - Anca Dumitrache, pentru fotografia „La pescuit (Vama Veche)”, locul II - Alexandra Miclăuș, cu „Un capitaine de 14 ans”, locul III - Mihai Tozaru, cu „La pescuit”, Gabriel Dragoslav - mențiuni, cu „Silence on the night“ și „On the pier“ și Maximiliana Tacu - mențiune cu fotografia „Culegătorii de scoici”. Lucrările acestora și alte 14 lucrări selectate vor fi expuse la Muzeul Marinei Constanța, vernisajul expoziției fiind un excelent preambul la celebrarea Zilei Marinei și un omagiu adus celor care muncesc și trăiesc în apropierea mării. Câștigătorilor li se vor înmâna diplome.