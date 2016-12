Premierul Victor Ponta a plagiat şi riscă să-i fie retras titlul de doctor

2

Da!Ponta a plagiat.Adica,a FURAT munca altora,cu girul lui Nastase,mentorul sau in ale hotiei.Pentru a intelege mai bine problema lui Ponta,sa facem apel, a Hasotti,care si-a vandut convingerile liberale pentru un blid de linte uslista.Zicea Hasotti candva,ca ideologia PSD este bazata pe coruptie,FURT,minciuna si demagogie.Comertul cu tot felul de diplome universitare si de doctorat a creat o categorie sociala care beneficiaza nemeritat de tot felul de avantaje:spor la salariu,la pensie,la obtinerea unor functii etc,Mai grav este faptul ca discrediteaza munca intelectualilor cinstiti..”Micul Titulescu”,un avocat fara scrupule ca majoritatea celor din aceasta tagma,a crezut ca se poate lupta cu titanul Basescu,mare specialist in actiuni machiavelice.Ponta si sleahta lui din asa zisul guvern interimar,demonstreaza cu prisosinta de ce e mai bine sa-l tinem pe Basescu pana la alegerile viitoare.USL-ul,cu Ponta la guvern si Antonescu la presedintie,va face prapad in Romania,mai ceva decat pe timpul cand PSD a guvernat in frunte cu Nastase actualul locatar de la Rahova.In acest timp,Iliescu tace.Si-a atins scopul,acela de a demonstra ca el este singurul politician serios din PSD,toti ceilalti fiind doar niste “prostanaci”.Totusi,sa nu se bucure.Iliescu n-a foat in stare sa formeze o generatie noua de politicieni care sa realizeze cel putin o parte din ceea ce se cheama social-democratie,nu social-hotie.Sa vedem ce va face Antonescu.Inca mai are timp sa-si ia bocceaua liberala si s- o rupa cu PSD.Daca-l va lasa acolo pe Hasotti,va binemerita de la patrie..Poate doar asa sa scapam de toti care au distrus economia,cultura,educatia si societatea romaneasca.