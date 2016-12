Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

În „Labirintul: Încercările focului”, Thomas (Dylan O’Brien) și prietenii săi din Luminiș se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum: căutarea indiciilor referitoare la misterioasa și puternica organizație WCKD. Călătoria lor îi poartă la Scorch, un peisaj părăsit plin de obstacole inimaginabile. Împreună cu luptătorii din rezistență, locuitorii Luminișului se confruntă cu forțele superioare are organizației WCKD și descoperă planurile șocante pe care aceasta le are cu ei.„Mune, Gardianul Lunii” vorbește despre universul în care ziua și noaptea se află sub atenta grijă a unor gardieni legendari. Mune, un mic spiriduș al nopții, este ales să devină Gardianul Lunii, spre surprinderea tuturor. În ciuda unei staturi deloc impunătoare și a lipsei sale de experiență în coordonarea unei echipe, simpaticul personaj trebuie să ghideze Luna în noapte și să vegheze asupra Lumii Viselor. Însă când novicele și inocentul Mune pierde Luna din greșeală, echilibrul planetei este în pericol, iar Soarele cade în mâinile lui Necross, lordul lumii subterane. Întreaga planetă se scufundă în întuneric.„Ricki and the flash” o are în centru pe Meryl Streep, care își asumă un rol cu totul nou: acela al unei cântărețe și chitariste de hard. Într-un film original, încărcat cu muzică live, Streep interpretează rolul lui Ricki Rendazzo, o eroină a chitarei care a comis o mulțime de greșeli când s-a hotărât să-și urmeze visul de a deveni o stea a muzicii rock-and-roll. Întorcându-se acasă, Ricki are șansa de a-și ispăși păcatele și de a îndrepta lucrurile, punând în balanță muzica și familia. Streep joacă alături de fiica ei din viața reală, Mamie Gummer.