Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

l Premiera „Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron” îl prezintă pe Tony Stark, care dorește să se retragă din activitate ca Iron Man. Îl creează pe Ultron, un robot dotat cu o uimitoare inteligență artificială. Acesta ar trebui să evalueze pericolele și să controleze armata de roboți a lui Stark, doar că Ultron va declara curând război rasei umane. Dotat cu puteri nebănuite și invincibil în învelișul său de adamantium, robotul se aruncă împotriva New York-ului.l „Child 44. Crime trecute sub tăcere” este un thriller cu puternice accente politice, amplasat în Rusia sovietică a anului 1953, când agentul poliției secrete, Leo Demidov (Tom Hardy), își pierde statutul, puterea și căminul atunci când refuză să-și denunțe propria soție, Raisa (Noomi Rapace). Exilați din Moscova, Leo și Raisa își unesc forțele cu generalul Mihail Nesterov (Gary Oldman), pentru a da de urmele unui criminal care ucide numai băieți. În lupta lor pentru justiție, se confruntă cu o mușamalizare de proporții chiar din interiorul sistemului.l Premiera „Domnișoara Julie” aduce în prim plan fiica rebelă a unui aristocrat anglo-irlandez care îl provoacă pe valetul tatălui ei să o seducă. În cursul unei nopți de vară din orașul Fermanagh, Irlanda de Nord, o descoperim pe fiica rebelă.l Cut Bank este povestea unui fost sportiv, Dwayne McLaren (Liam Hemsworth, Hunger Games), star în colegiul lui, acum ajuns mecanic auto, care visează să plece din orășelul Cut Bank. El vrea să-și ia cu el și iubita care visează să participe la concursuri de frumusețe, Cassandra (Teresa Palmer). Dar planul lui pune în mișcare o serie de evenimente letale care îl aruncă în mijlocul unor investigații ale poliției conduse de șeriful Vogel (John Malkovich), protectorul întregului orășel, și singurul pe care Dwayne îl poate numi o figură paternă.l „Cel Ales” îl prezintă pe domnul X (Bogdan Stanoevici), care a fost ajutat să fugă din țară tocmai de cei care erau puși să-l țină în ea cu orice preț. Povestea filmului începe în anii ’80. Ani mai târziu, cei care l-au ajutat i-au cerut un favor, la schimb: o crimă. S-a împotrivit întâi, apoi s-a conformat, dar ezitarea l-a costat scump: l-au declarat mort, în timp ce el a trebuit să părăsească țara de adopție, renunțând la identitate, la familie, la toată viața sa. Credea că a pierdut totul, dar a descoperit recent că mai are încă mult de pierdut. În prezent, domnul X conduce, alături de o tânără necunoscută (Laura Cosoi), o mașină printr-o țară care nu mai e a lui, în căutarea ieșirii din labirintul în care a intrat cu treizeci de ani în urmă.