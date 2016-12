Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premiera „Insurgent” aduce în prim plan personajul Tris, care își îmbrățișează Divergența, chiar dacă nu știe ce ar putea pierde dacă o ia pe această cale. După evenimentele din Divergent, un război nimicitor între cele patru facțiuni stă să înceapă. Și, la vreme de război, trebuie să decizi de ce parte lupți. Transformată de propriile hotărâri, dar și de durere și sentimentul de vină, Tris ia o decizie.Filmul „Pe viață și pe moarte” prezintă un fost soldat al Forțelor Speciale și antreprenor militar, care suferă de sindrom de stres post-traumatic. El încearcă să reia legătura cu iubita sa de-o viață, dar mai întâi trebuie să fugă de la Londra la Barcelona și prin toată Europa, ca să își dovedească nevinovăția.„Sarea pământului” este un documentar biografic. Portretul lui Sebastiao Salgado, cunoscutul fotograf brazilian, este văzut prin ochii a două persoane: regizorul Juliano Ribeiro Salgado, fiul care încearcă să înțeleagă mai bine de ce tatăl său a stat mai mult plecat de-acasă, și regizorul Wim Wenders, fotograf și mare admirator al operelor lui Salgado Senior.Avanpremiera „Mare și tare” îl prezintă pe multi-milionarul James King (Will Ferrell) care, după ce este arestat și condamnat la 10 ani de închisoare, primește un răgaz de doar 30 de zile pentru a-și organiza afacerile și a lăsa totul în ordine. Acesta apelează, panicat, la Darnell (Kevin Hart) să îl pregătească pentru viața de după gratii. Deși James este convins că Darnell a făcut pușcărie, acesta din urmă este doar un tip muncitor și onest cu o mică afacere, pe care încearcă să o mențină pe linia de plutire. Niciodată nu a încălcat legea și nu are nici măcar o amendă de circulație.În „Acasă”, un grup de extratereștri caută refugiu pentru a scăpa de dușmanii lor, ascunzându-se pe Pământ. Când Pământul este cucerit de încrezătorii Boov, o rasă extraterestră în căutarea unui nou loc pe care să-l considere cămin, toți oamenii sunt mutați, în timp ce rasa Boov este ocupată cu reorganizarea planetei. Tip, o fată plină de resurse, reușește să evite capturarea, dar se trezește complicea accidentală a unui Boov alungat, pe nume Oh. Cei doi fugari pornesc în călătoria vieții lor pentru că realizează că sunt mult mai multe în joc decât relațiile intergalactice.