Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

l Avanpremiera „De ce eu?” pleacă de la povestea adevărată a tânărului procuror Cristian Panait, care s-a sinucis după ce anchetase un coleg acuzat de corupție. Fără să vrea, idealistul procuror alunecă pe un teren minat, al descoperirilor dureroase. Cristian trebuie să înfrunte opoziția colegilor, dar și a politicienilor corupți, gata să-i întindă capcane la orice pas. Scenariu - Loredana Novak și Tudor Giurgiu, acesta fiind și regizor.l Premiera „Teoria întregului” descrie relația dintre Hawking și soția sa, Jane, de pe vremea de când cei doi s-au cunoscut la Cambridge, în anii 60. Este perioada în care viitorul mare om de știință începea să sufere consecințele afecțiunii care l-a paralizat, forțându-l să trăiască într-un scaun cu rotile și să se exprime cu ajutorul unui computer sofisticat, conceput special pentru el de către un prieten. Emoționantul film prezintă extraordinara viață a unuia dintre cei mai străluciți oameni de știință ai timpurilor noastre, renumitul astrofizician Stephen Hawking. La baza filmului stă romanul biografic al soției, „Travelling to Infinity: My Life with Stephen.l Câștigătorul marelui premiu al secțiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes 2014 și propunerea Ungariei la premiile Oscar 2015, „Orașul câinilor” va avea premiera în cinematografe pe 20 februarie. Personajul principal, Lili, de 13 ani, este devastată când tatăl ei îl lasă pe Hagen pe stradă, iar câinele dispare. Lili pornește în căutarea câinelui, filmul fiind o alegorie despre rasism și inegalitate socială în care câinii fără stăpân de coalizează împotriva oamenilor.l Will Smith în rolul lui Nicky Spurgeon este un escroc cu experiență care o întâlnește pe frumoasa Jess (Margot Robbie) și o învață secretele meseriei. În momentul în care simte că se atașează de ea, personajul principal Nicky dispare fără urmă. Cei doi protagoniști se întâlnesc peste trei ani, când ambii pun ochii pe aceeași pradă, un multimiliardar, la Buenos Aires. Avanpremiera „Focus” vă invită la un film de acțiune.l Filmul „Femeia în Negru 2: Îngerul Morții” readuce spiritul malefic în casa părăsită, cu o forță răzbunătoare de nestăpânit, concentrată de aceasta dată asupra unui grup de copii. Femeia în Negru a devenit în 2012 un film de succes la nivel mondial, atunci când povestea a fost adusă pe marile ecrane. Richard Jackson, producătorul filmului, declara că inspirația scriitoarei Susan Hill pentru noua poveste s-a născut după ce Susan a văzut o bază aeriană abandonată în estul Angliei, îmbinând elementele vremurilor de război cu viziunea ei legată de Femeia în Negru. Acțiunea filmului se desfășoară în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Profesoarele Eve Parkins (Phoebe Fox) și Jean Hogg (Helen McCrory) sunt nevoite, din cauza bombardamentelor, să își evacueze elevii în Crythin Gifford, un sătuc aflat la mică distanță de oraș. Aceștia se cazează în aceeași casă, în care, în urmă cu 40 de ani, Arthur Kipps (Daniel Radcliffe) a investigat primul său caz supranatural. Eve realizează că locuința este bântuită.