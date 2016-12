Premierele week-end-ului, la Cityplex Tomis Mall

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

l Avanpremiera „Serviciul Secret” are la bază seria de benzi desenate cu același nume creată de Mark Millar. Firth îl va interpreta pe unchiul Jack, un super-spion al MI6 care îl ia sub aripa sa pe Gary, un pierde-vară care are norocul să îi fie nepot. Unchiul Jack speră să facă din nepotul său un bărbat respectabil și un spion de nota 10.l Pelicula „Whiplash”, regizată de Damien Chazelle, cu cinci nominalizări la premiile Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, va avea premiera în cinematografele din România în acest week-end. „Whiplasch” relatează povestea unui student aflat la începutul unei anevoioase experiențe: transformarea în basistul central al celei mai bune orchestre de jazz din țară. Studentul este pregătit să facă orice pentru asta, însă ciudatul și excentricul său profesor îl înnebunește cu metodele sale extreme de predare. Astfel, încet-încet, studentul începe să își piardă încrederea în talentul său și în sine însuși...l Lungmetrajul „Minuni/Le meraviglie”, recompensat cu marele premiu al juriului la Festivalul de la Cannes 2014, prezintă povestea unei familii multietnice de apicultori din zilele noastre, care încearcă să supraviețuiască în condiții de criză. Cea mai mare dintre cele patru surori, Gelsomina, este moștenitoarea desemnată a unui „regat ciudat”, construit de tatăl lor pentru a le proteja de „sfârșitul lumii”. O vară extraordinară, în timpul căreia regulile stricte, care până acum au ținut familia unită, tind să fie uitate din cauza sosirii lui Martin, un tânăr infractor pe care îl găzduiesc în cadrul unui program de reabilitare pentru tineri. Regulile sunt date uitării și din cauza participării comunității locale la filmările unui concurs cu premii mari „Țara Minunilor”, prezentat de misterioasa Milly Catena (Monica Bellucci).l Premiera „Aventuri pe uscat” ni-l aduce în prim plan pe piratul Burger Beard, care caută cu disperare ultima pagină dintr-o carte magică. Orice plan malefic scris în ea se transformă în realitate. Faptele piratului pun în pericol întreg orașul Bikini Bottom, iar SpongeBob și prietenii săi încep o călătorie plină de peripeții pentru a împiedica dezastrul. Nu va trece mult până când eroii vor fi nevoiți să-i înfrunte pe Burger Beard și echipajul său de pirați periculoși.l Linklater se concentrează în filmul său revoluționar „12 ani de copilărie” asupra lui Mason, de la primele zile din școala primară în Austin până la plecarea la colegiu. Mason are destule pe cap din cauza surorii sale enervante și a celor doi părinți divorțați. Tatăl său poate că se va maturiza într-un târziu, în timp ce mama lui are tendința de a se îndrăgosti de bărbați nepotriviți. În mijlocul lor, comentariile lui Mason devin mai inteligente pe an ce trece... Drama a fost filmată de-a lungul a 12 ani, cu aceiași actori, regizorul urmărindu-le evoluția fizică și emoțională.