Premierele week-end-ului la Cityplex Tomis Mall

Avanpremiera „Ascensiunea lui Jupiter” debutează cu nașterea lui Jupiter Jones (Mila Kunis), semnele arătând că destinul ei va fi unul măreț: semnătura ei genetică o face următoarea pe lista unei extraordinare moșteniri în stare să readucă echilibrul în cosmos.v v vProtagonistul premierei „Jocul Codurilor”, Benedict Cumberbatch, are șanse la Oscar cu interpretarea lui Alan Turing, genialul matematician britanic cu rol fundamental în deznodământul celui de-Al Doilea Război Mondial după ce sparge codul Enigma, reușită ce permite Aliaților să afle planurile de război naziste.v v vFilmul animat „Pene galbene” ne povestește despre călătoria unui erou mai neobișnuit… Yellowbird este un pui de pasăre, de talie mică, care nu a putut migra, împreună cu familia, spre țările calde. El nu a vrut să-și părăsească niciodată cuibul, dar a rămas fără familie. Acum, Yellowbird pornește în căutarea unei familii, care să fie numai a lui.v v vJason Statham, personajul principal din „Wild Card”, are rolul unui bodyguard foarte bine antrenat, dar care se confruntă cu unele probleme de personalitate, deoarece îi place să parieze toți banii pe care îi are. Viața lui era una destul de liniștită, își făcea treaba ca la carte mereu, dar iată că asta se va schimba curând. Atunci când decide să protejeze o cunoștință și ajunge să intre într-un joc periculos, în război cu mafia.v v vCu greu poți găsi un tip mai de treabă decât Doug (Josh Gad), personajul central din „Nuntași de închiriat”. Doar că din cauza timidității sale legendare, Doug are și o imensă problemă: în două săptămâni se căsătorește cu femeia visurilor sale și nu are niciun prieten apropiat care să-i fie cavaler de onoare!