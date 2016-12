Premierele week-end-ului la Cityplex Tomis Mall

Filmul „Dl. Peabody și Sherman” vorbește despre Peabody (Ty Burrell), cea mai deșteaptă creatură din lume, ce se întâmplă să fie un câine. Când „stăpânul” său, băiețelul Sherman (Max Charles), alege să folosească fără permisiune mașina timpului, numită WABAC, în istorie încep să apară schimbări, iar lucrurile scapă de sub control, ivindu-se consecințe dezastruoase, dar și nemaipomenit de amuzante.v v vCu tagline-ul „Fericirea nu are formulă”, comedia „Dragostea e chimie, nu magie” urmărește aventurile unui farmacist dintr-un mic orășel a cărui viață lipsită de evenimente se transformă într-un adevărat iureș când începe o relație cu o clientă seducătoare. Alcoolul și drogurile vor face aventura lui Doug (Sam Rockwell) cu Elizabeth (Olivia Wilde) încă și mai intensă, dar eroul își va da seama curând că „chimia” nu este de ajuns...v v vÎn premiera „Need for speed”, Tobey (Aaron Paul), un pilot de curse ilegale, este băgat la închisoare când prietenul său cel mai bun moare în timpul unei curse. Realizând că a fost înșelat și că a căzut în capcana fostului său asociat, Tobey își ispășește pedeapsa gândindu-se încontinuu la răzbunare... După eliberare, se înscrie în cea mai periculoasă și lungă cursă ilegală, ce are loc pe întreg teritoriul Statelor Unite. De parcă pericolul întrecerilor fără reguli între bolizi nu ar fi de ajuns, fostul său asociat promite o imensă sumă de bani pentru scoaterea lui Tobey din joc...v v vFilmul „Nebraska” îi are în centru pe un tată vârstnic, fost alcoolic (Bruce Dern) și pe fiul său sceptic (Will Forte). Cei doi pornesc la drum din Montana către Nebraska pentru a primi banii pe care tatăl pretinde că i-a câștigat drept premiu. Însă situația este comică doar în aparență, latura întunecată nu este departe.