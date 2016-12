Premierele week-end-ului la Cityplex Mall Tomis

Misiunea pe Marte a unui echipaj uman este prezentată în filmul „Marțianul" prezintă. Astronautul Mark Watney (Damon) este considerat mort, victimă a unei furtuni puternice. Însă Watney supraviețuiește urgiei și descoperă că a fost lăsat singur pe ostila planetă. Cu provizii insuficiente, este nevoit să-și folosească la maxim ingeniozitatea, inteligența și forța interioară pentru a rămâne în viață și a găsi o cale prin care mesajul său de ajutor să ajungă pe Pământ. La milioane de mile distanță, NASA și echipa internațională de oameni de știință caută neîncetat soluția prin care să îl aducă pe 'marțian' acasă, în vreme ce colegii săi de echipă pun și ei la cale o misiune îndrăzneață, dacă nu imposibilă, de salvare. Pe măsură ce aceste povești, mostre incredibile de curaj, se desfășoară, voci din lumea întreagă se unesc pentru a încuraja revenirea acasă, în siguranță, a lui Watney.Drama „Afaceri murdare" surprinde povestea acestei alianțe atipice. În 1970, agentul FBI John Connolly reușește să îl convingă pe temutul gangster James „Whitey" Bulger sa colaboreze cu biroul federal de investigații pentru a elimina un dușman comun: mafia italiana din Boston. Alianța atipică, scăpată de sub control, îi permite lui Whitey să evite legea, să-și consolideze puterea și să devină unul dintre cei mai periculoși criminali din istoria orașului. Filmul este inspirat de fapte reale.Avanpremiera „Aventuri în Țara de Nicăieri" sosește în cinematografele românești. Joe Wright se inspiră din celebrul roman al lui J.M. Barrie, dar îi reinventează micului Peter Pan biografia. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, băiatul este răpit de pirați și dus în Neverland, unde va descoperi curând că destinul său este să salveze întregul tărâm fermecat de planurile malefice ale piratului Barbă Neagră (Hugh Jackman).Pelicula „Sfidează limitele" vorbește despre doisprezece oameni care au pășit pe Lună. Numai unul a parcurs, sau va fi parcurs vreodată, imensul vid dintre cele două Turnuri gemene. Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) și mentorul său, Papa Rudy (Ben Kingsley), sunt ajutați de către o echipă internațională fără egal, care depășește toate obstacolele, disensiunile, trădările și nenumăratele limite pentru a-și duce la îndeplinire planul lor nebunesc.Robert Zemeckis, regizorul magistral al capodoperelor Forrest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express sau Flight, folosește din nou o tehnologie revoluționară pentru a reda o poveste emoțională, centrată pe personaje puternice. Datorită tehnicilor vizuale novatoare , The Walk-Sfidează limitele este un film cu adevărat pentru marele ecran, o șansă a spectatorilor de a încerca efectiv senzația de a ajunge la nori.O producție ImageMovers, în care îi vom vedea pe Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon și James Badge Dale. Regia îi aparține lui Robert Zemeckis, iar producția lui Steve Starkey, Robert Zemeckis și Jack Rapke. Scenariul a fost scris de Robert Zemeckis & Christopher Browne, după cartea "To Reach the Clouds" de Philippe Petit. Producătorii executivi sunt Cherylanne Martin, Jacqueline Levine și Ben Waisbren. Imaginea a fost realizată de Dariusz Wolski, ASC, scenografia de către Naomi Shohan, iar montajul de către Jeremiah O'Driscoll.„Blinky Bill: Koala cel poznaș" îl are în centrul acțiunii pe Blinky Bill este un koala cu multă imaginație. Inimă de aventurier, el visează să plece din orășelul Green Patch și să devină mare explorator, exact ca tatăl său. Domnul Bill a dispărut cu ceva timp în urmă, iar Blinky este singurul care crede că acesta încă mai trăiește. Într-o zi, micul Blinky dă peste indicii despre locația tatălui său și hotărăște să pornească în cea mai mare și periculoasă aventură a vieții sale. De-a lungul drumului se va împrieteni cu cele mai neobișnuite personaje: Nutsy –un koala crescut la zoo și Jacko –o șopârlă amețită și foarte energică. Urmăriți neîncetat de o pisică sălbatică răzbunătoare, cei trei curajoși amici trebuie să învețe să se ajute reciproc pentru a supraviețui prin ținuturile necunoscute ale Australiei și să îl găsească pe tatăl lui Blinky.